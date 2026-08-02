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Programa da Prefeitura de SP faz castração gratuita de cães e gatos

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Por MRNews

Moradores do município de São Paulo podem utilizar um serviço público gratuito para a castração de cães e gatos. O Programa Permanente de Controle Reprodutivo de Cães e Gatos, oferecido pela prefeitura, está disponível para animais com idade de 3 meses a 10 anos.

A ação já realizou mais de 1 milhão de cirurgias de esterilização; só em 2025, foram realizadas 133.995 castrações.

Para utilizar o serviço, os interessados devem preencher a solicitação para castração no Portal SP 156, informando os dados do animal que deseja castrar. O tutor também precisará enviar documentos obrigatórios para solicitação do serviço.

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São necessários um documento oficial com foto do responsável pelo animal, constando RG e CPF; comprovante de residência emitido nos últimos 90 dias em nome do responsável pelo animal; comprovante de vacinação do animal contra raiva, quando houver; e foto do animal.

O tutor deverá escolher uma das 17 clínicas contratadas da prefeitura para a realização da cirurgia. Feita a solicitação online, a clínica fará contato em até 30 dias para o agendamento e as orientações gerais.

Segundo a prefeitura, a maior parte das clínicas realiza o procedimento em um prazo médio de dez dias.

Para fazer o processo presencialmente, será necessário comparecer a uma das praças de atendimento da prefeitura. Algumas precisam de agendamento prévio pelo telefone 156. Também é necessário levar a documentação exigida. 

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