Jogos Escolares e Paraescolares começam nesta terça na Paraíba; veja cronograma
A etapa estadual dos Jogos Escolares e Paraescolares para atletas de 15 a 17 anos começa nesta terça-feira (4) na Paraíba. Os melhores nessa fase garantem o direito a representar o estado nos Jogos da Juventude, que serão realizados em Foz do Iguaçu (PR), no mês de outubro.
Pelo cronograma, as disputas em João Pessoa iniciarão às 8h. A Vila Olímpica Parahyba recebe as modalidades de atletismo e judô.
No ginásio Ronaldão, acontecerá a competição de bocha paralímpica e no Colégio da Polícia Militar (CPM), o badminton, enquanto que o wrestling, na Fundação Otacílio Gama e o vôlei de praia na praia do Cabo Branco.
As modalidades coletivas vão começar apenas no dia 11 deste mês de agosto, com o futsal e o vôlei. Já a partir do dia 14, basquete e handebol.
“A etapa de 12 a 14 anos já foi realizada em junho e a Paraíba conhece os seus representantes nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), marcados para setembro, em Brasília. Agora, chegou a hora de saber quem nos representará nos Jogos da Juventude, em Foz do Iguaçu”, disse o professor Mineiro, coordenador dos Jogos Escolares e Paraescolares.
Confira o cronograma divulgado pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude:
4 de agosto
- 8h – Atletismo e Judô (Vila Olímpica Parahyba)
- 8h – Bocha Paralímpica (Ginásio Ronaldão)
- 8h – Badminton (Colégio da Polícia Militar – CPM)
- 8h – Wrestling (Fundação Otacílio Gama)
- 8h – Vôlei de Praia (Praia do Cabo Branco)
11 de agosto
14 de agosto
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