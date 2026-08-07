Jogos Escolares e Paraescolares começam nesta terça na Paraíba; veja cronograma

A etapa estadual dos Jogos Escolares e Paraescolares para atletas de 15 a 17 anos começa nesta terça-feira (4) na Paraíba. Os melhores nessa fase garantem o direito a representar o estado nos Jogos da Juventude, que serão realizados em Foz do Iguaçu (PR), no mês de outubro.

Jogos Escolares e Paraescolares começam nesta terça na Paraíba. (Divulgação / Sejel-PB)

Pelo cronograma, as disputas em João Pessoa iniciarão às 8h. A Vila Olímpica Parahyba recebe as modalidades de atletismo e judô.

No ginásio Ronaldão, acontecerá a competição de bocha paralímpica e no Colégio da Polícia Militar (CPM), o badminton, enquanto que o wrestling, na Fundação Otacílio Gama e o vôlei de praia na praia do Cabo Branco.

As modalidades coletivas vão começar apenas no dia 11 deste mês de agosto, com o futsal e o vôlei. Já a partir do dia 14, basquete e handebol.

“A etapa de 12 a 14 anos já foi realizada em junho e a Paraíba conhece os seus representantes nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), marcados para setembro, em Brasília. Agora, chegou a hora de saber quem nos representará nos Jogos da Juventude, em Foz do Iguaçu”, disse o professor Mineiro, coordenador dos Jogos Escolares e Paraescolares.

Confira o cronograma divulgado pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude:

4 de agosto



8h – Atletismo e Judô (Vila Olímpica Parahyba)

8h – Bocha Paralímpica (Ginásio Ronaldão)

8h – Badminton (Colégio da Polícia Militar – CPM)

8h – Wrestling (Fundação Otacílio Gama)

8h – Vôlei de Praia (Praia do Cabo Branco)

11 de agosto

14 de agosto

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