SEPA participa de ação do Governo Federal “Brasil na Rua” com serviços para animais em João Pessoa — Governo da Paraíba

A Secretaria Executiva de Proteção Animal da Paraíba (SEPA), vinculada a Secretaria de Estado da Saúde (SES), marcou presença, na última quinta-feira (23), na ação do Governo Federal “Brasil na Rua”, realizada no bairro de Mangabeira, em João Pessoa. A atividade aconteceu na ECIT Mestre Sivuca e levou uma série de serviços de saúde e bem-estar animal para a população. Durante a ação, a equipe da SEPA ofertou atendimentos como orientações veterinárias, vacinação antirrábica, testagem de leishmaniose e exames de ultrassonografia, garantindo assistência direta aos tutores e ampliando o cuidado com os animais da zona sul.

O secretário executivo de Proteção Animal, Ítalo Oliveira, destacou a importância da presença da secretaria em iniciativas integradas como essa. “A participação da SEPA em ações como o ‘Brasil na Rua’ reforça o compromisso do Governo da Paraíba em levar serviços essenciais diretamente à população. Estamos garantindo acesso à saúde animal e promovendo conscientização sobre o cuidado responsável, principalmente em áreas que mais precisam desse suporte”, afirmou.

A médica-veterinária responsável pelos exames de ultrassonografia, Evelin Coutinho, ressaltou a relevância do serviço ofertado durante a ação. “A ultrassonografia é um exame fundamental para o diagnóstico precoce de diversas condições de saúde. Trazer esse tipo de atendimento para perto da população facilita o acesso e permite identificar problemas que muitas vezes não são visíveis clinicamente”, explicou.

Quem também aprovou a iniciativa foi a protetora independente Dona Rosa, que levou dois animais para atendimento. “Eu trouxe dois dos meus bichinhos e fui muito bem atendida. Esses serviços ajudam demais a gente que cuida de vários animais e nem sempre tem condições de pagar por tudo. É uma ação que faz a diferença de verdade”, relatou.

A participação da SEPA na ação “Brasil na Rua” reforça o compromisso do Governo da Paraíba com a ampliação do acesso aos serviços de saúde animal, promovendo bem-estar, prevenção de doenças e fortalecimento das políticas públicas voltadas à causa animal em todo o estado.