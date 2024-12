Funjope reúne música, arte e natureza em eventos de fim de ano no Centro Histórico

Música, arte, história e natureza. O quarteto não poderia ser mais perfeito para expressar o momento cultural que João Pessoa está vivendo. E, para o período festivo de fim de ano, uma série de eventos foi organizada para tornar tudo isso acessível a quem mora ou visita a cidade.

A programação elaborada pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) para esta sexta-feira (6), por exemplo, envolveu o Quinteto da Paraíba, que se apresentou no Hotel Globo, e o projeto Música na Igreja, com o Quarteto de Clarinetes, formado por músicos da Banda 5 de Agosto, que se apresentou no Mosteiro de São Bento. Teve ainda a abertura do XVIII Salão Municipal de Artes Plásticas (Samap) – Prêmio Rose Catão.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, fez um resumo de toda a programação. “A gente pensou a programação de Natal da Prefeitura centrada na ideia da multiplicidade das culturas e de acolhermos a maior diversidade de expressões de culturas e de arte de João Pessoa. Temos atividades culturais no Hotel Globo, no Casarão 34, na Casa da Pólvora, nas igrejas do Centro Histórico. Nós temos atividades culturais e artísticas também no Parque Solon de Lucena e no Parque das Três Ruas, além do Busto de Tamandaré. Em cada ambiente desse, a gente pensou em perfis e linguagens diferentes”, explicou.

“A nossa política de cultura, orientada pelo prefeito Cícero Lucena, é de que a gente deve acolher e abraçar o maior número possível de culturas. É isso que a gente tem feito nesses últimos quatro anos. Tem dado certo a política de cultura muito reconhecida pela cidade de João Pessoa e pela comunidade de artistas”, ressaltou.

O maestro Nilson Lopes, do Quinteto da Paraíba, montou uma apresentação com características bem nordestinas para encantar o público que foi ao Hotel Globo. “A cidade de João Pessoa, a Paraíba como um todo, é um estado, uma cidade muito rica nas expressões artísticas, musicais e de uma diversidade imensa. A prefeitura está sendo muito feliz em trazer essas diferentes expressões da música para esse projeto aqui do Hotel Globo, que de fato é um cenário maravilhoso. A gente está aqui ao ar livre, num aspecto bem intimista, o que é muito propício para esse tipo de música. Essa é uma formação tradicional, europeia, mas o estilo de música que o Quinteto da Paraíba é o estilo da música brasileira, firmada nos aspectos da cultura nordestina”, traçou.

E quem estava adorando a apresentação foi a professora de história Rosiane Ferreira da Silva, moradora do bairro de Jaguaribe. “Eu estou adorando. Sempre acompanho os eventos que a Funjope promove aqui no Hotel Globo. E, numa sexta-feira, depois de uma semana super cansativa, é um bálsamo, porque a gente vem para dar uma relaxada. E aqui é maravilhoso por conta da vista. Então, une a música com o pôr do sol, com a vista do Rio Sanhauá, diversifica também esse cenário musical, cultural de João Pessoa, que tem um cenário muito diversificado, musicalmente e culturalmente falando”, disse.

Quarteto de Clarinetes – O Mosteiro de São Bento recebeu o Quarteto de Clarinetes, formado por integrantes da Banda 5 de Agosto. São eles: José Fernandes, Talles Ian, Erivaldo da Silva e Lucas Andrade. Os músicos tocaram canções como We wish you a Mery, The First Noel, Tema da Sinfonia de Brahms, Ode à Alegria – Beethoven, O Christmas Tree, Noite Feliz e Marcas do que se foi.

Samap – O XVIII Salão Municipal de Artes Plásticas está com uma série de exposições na Galeria Casarão 34, até 31 de janeiro de 2025. Durante a abertura do Salão, foi anunciado o artista que foi o 1° colocado do evento. Fabrício Dias Medeiros, com a obra ‘Fragmentos da Dor, 2, 3 e 4’. “É uma belíssima obra que reflete sobre a dureza do dia a dia do trabalhador brasileiro e mundial”, anunciou Marcus Alves.

Vivian Santos, diretora do Casarão 34, falou da expectativa para o Samap. “Essa exposição é um tributo à diversidade artística. Cada artista, cada obra é um testemunho da criatividade. São trabalhos potentes, sensíveis, sobre diversas temáticas, com diversas linguagens, e foi um enorme prazer fazer a curadoria dessa exposição. Todos os artistas estão de parabéns”, destacou.

Para esta edição, os artistas selecionados, além de Fabrício Dias, de Livramento de Nossa Senhora (BA); foram: Samuel Maria, de Belo Horizonte (MG); Trexy, de Fortaleza (CE); Erik Kleiver, de Campina Grande (PB); Lucas Alves, de João Pessoa (PB); Coletivo Verdeee + Billy, de João Pessoa (PB); Caim Ismael, de João Pessoa (PB); e Lua Mousinho, de João Pessoa (PB).

Também foram selecionados os artistas Arnilson Montenegro, de Campina Grande (PB); Meiacor, de João Pessoa (PB); Lonelas, de João Pessoa (PB); João Genaro, de Bento Gonçalves (RS); Inara Marchi, de João Pessoa (PB); Kivi Maerzi, de João Pessoa (PB); e Riegulate, dos Estados Unidos (EUA).

Serviço:

Salão Municipal de Artes Plásticas (Samap)/Exposição Rose Catão

Período: até 31 de janeiro de 2025

Local: Casarão 34 – Praça Dom Adauto, Av. Visconde de Pelotas, nº34

Horário: segunda a sexta, das 9h às 17h