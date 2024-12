Som da Concha, lançamento do Carnaval e festas natalinas movimentam MS neste fim de semana – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Por MRNews



Mais um fim de semana chegou e você pode se programar para curtir com a família. O Agendão vem repleto de atrações culturais para todos os gostos, idades e estilos, além de comemorações natalinas. Em Bataguassu, o Bata Fest Rodeio celebra os 71 anos do município com competições em touro e shows gratuitos. Em Campo Grande, o lançamento oficial do carnaval 2025 acontece no Teatro de Arena do Horto Florestal, no sábado (7), com apresentações das escolas de samba e o grupo Kachambu.

Ainda na capital, o domingo (8) traz mais uma edição do Som da Concha, com Dagata e Banda V12 agitando o público na Concha Acústica Helena Meirelles. No mesmo clima cultural, a Feira Ziriguidum, no sábado (7), reúne exposições, gastronomia e shows, como o grupo Som que Chora, na Praça do Preto Velho.

Para quem busca programações natalinas, o interior do estado brilha com eventos em Corguinho, Bandeirantes, Dois Irmãos do Buriti e Aparecida do Taboado. Os municípios oferecem shows, decorações especiais, chegada do Papai Noel e atrações gratuitas para toda a família.

A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:

Sexta-feira (6)

Circo Maximus – Considerado um dos maiores circos da América Latina, o Circo Maximus está se despedindo de Campo Grande, com espetáculo repleto de magia e emoção. Entre as atrações está o fantástico ”Globo da Morte”, além de trapezistas, shows de mágica e apresentações de palhaços. O circo está oferecendo meia-entrada em todos os setores nesta última semana pela capital.

Horário: 20h (sexta-feira); 16h, 18h e 20h (sábado e domingo)

Local: Av. Duque de Caxias, próximo ao Atacadão e ao aeroporto

Entrada: ingressos a partir de R$ 20 para crianças e R$ 40 para adultos, pelo link https://ingressocircomaximus.com.br/unidade1

Diversão de Natal no Shopping CG – O espírito natalino chegou ao Shopping Campo Grande com atrações encantadoras para toda a família. A decoração inclui uma árvore de 10 metros e a charmosa Confeitaria dos Ursos, que traz um ambiente lúdico com brinquedos gratuitos, como escorregador, gangorra (adaptada para crianças PCD) e gira-gira (em frente às Pernambucanas).

Outras atrações incluem o trenzinho e o balanço giratório, com valores de R$ 30 por brinquedo ou R$ 50 no combo. As crianças devem ter até 1,30 m para acessar esses brinquedos. Além disso, o Papai Noel e seus ajudantes estão no local para fotos e conversas, inclusive com os pets. O Papai Noel atende de terça-feira a sábado, das 14h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h.

O novo Kinder Parque traz diversão no segundo piso, próximo ao Carrefour. A atração conta com sete brinquedos, como piscina de bolinhas e circuito dinâmico, para crianças de 1 a 12 anos. O valor é de R$ 50 para 40 minutos e R$ 10 para cada 15 minutos adicionais.

Ainda em ritmo natalino, esse fim de semana será especial, com a apresentação de cantatas, que reforçam a beleza do Natal. Neste sábado (30), às 14h, a Igreja Cristã Maranata leva seu talentoso coral para uma apresentação gratuita em frente à decoração da praça central.

Horário: 14h às 22h (quinta a sábado) e 14h às 20h (domingo)

Local: Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Quintal Sesc – Nesta sexta-feira, o Quintal Sesc vai unir gastronomia, diversão e conscientização. Pet-friendly, o evento oferece brincadeiras para crianças e uma ação especial sobre o Dezembro Verde, alertando sobre o abandono de animais. Entre as atrações, o New York Circus encanta o público com uma apresentação para todas as idades, enquanto Caio Mendes embala a noite ao som de pop-rock nacional. O evento é realizado em local aberto e pode ser cancelado em caso de condições climáticas adversas.

Horário: 17h às 22h

Local: estacionamento do Piso 1 do Shopping Campo Grande, em frente à Riachuelo – – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: gratuita

Fim de semana no Norte Sul – A programação do fim de semana no Shopping Norte Sul Plaza inclui várias apresentações culturais natalinas. Nes sexta-feira, às 19h30, é a vez do Coral Canto em Campo Grande se apresentar. Já no domingo, o Coral Igreja Cristã Maranata é a atração, a partir das 14h.

O Papai Noel continua à disposição para fotos. Neste mês, o bom velhinho está das 10h às 22h, de segunda a sábado, e das 12h às 20h, aos domingos, esperando para participar dos cliques natalinos. O acesso ao Papai Noel é totalmente gratuito e por ordem de chegada. No local, também é possível contratar um fotógrafo profissional na hora e levar a foto impressa por R$ 20.

Para a criançada, tem o Trenzinho, que funciona durante o horário de funcionamento do shopping, o Parque Natal Luz, na Praça de Eventos, e as Xícaras do Noel, que estão dentro da decoração do shopping, mas são mágicas e giratórias. O valor de todas essas atrações podem ser conferidos diretamente na bilheteria de cada uma delas.

No sábado, das 14 às 16h, acontece a Oficina de Artesanato Natalino, as inscrições podem ser feitas através do aplicativo do Shopping Norte Sul Plaza. No dia da oficina serão recolhidos os 2 kg de alimentos não perecíveis

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Norte Sul Plaza – Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 – Jardim Joquei Club

Entrada: consultar valores no local

Natal do Bosque – O Shopping Bosque dos Ipês se veste para o Natal com uma árvore de 13 metros e decoração temática de Doces, proporcionando um ambiente perfeito para fotos em família. O Papai Noel já está atendendo para fotos gratuitas com celular. Para quem desejar, há a opção de contratar um fotógrafo para levar uma foto impressa na hora por R$30. Horários de atendimento: terça a sexta-feira, das 15h às 20h; sábados, domingos e feriados, das 12h às 16h e das 17h às 20h.

Local: Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados

Mega Park – O parque de diversões Mega Park Internacional está instalado no Shopping Bosque dos Ipês. Crianças menores de 3 anos têm entrada gratuita e devem estar acompanhadas por um adulto responsável. Pessoas com TEA e PCD também têm gratuidade com acompanhante. Passaportes antecipados à venda no site aqui com valor promocional. Passaportes antecipados à venda no site com valor promocional https://shorturl.at/cJ7ky .

De segunda a sexta-feira o parque irá funcionar das 18h às 22h. Aos sábados, domingos e feriados, o parque funcionará das 15h às 22h, com duas sessões. A primeira será das 15h às 18h, com passaporte promocional a R$60 e para a segunda sessão, das 19h às 22h, R$70.

Horário: estreia a partir das 19h

Local: Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados

Musical “Eu Vi um Menino Correndo” – Para celebrar uma década de transformações, o Sesc Lageado apresenta o musical “Eu Vi um Menino Correndo”, com direção do Prof. Dr. Fernandes. O espetáculo, que celebra os 10 anos da unidade, traz uma emocionante homenagem à trajetória da instituição.

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200 – Centro

Entrada: gratuita

Tributo Lagum – Quem é fã de Lagum terá oportunidade para celebrar os grandes sucessos da banda, com uma seleção especial de músicas que marcaram sua trajetória. O evento também contará com apresentações de artistas convidados.

Horário: 20h30

Local: Quokka Bar-Becue – R. Antônio Maria Coelho, 3640 – Jardim dos Estados

Entrada: R$ 25, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/tributo-lagum-theaga/2754437

Legião Urbana Tributo – A banda Legião Urbana Tributo celebra 20 anos com show repleto de clássicos da icônica banda dos anos 80. As apresentações ocorrerão nesta sexta e sábado.

Horário: 20h

Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186 – Centro

Entrada: R$ 35, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/legiao-urbana-cover-porto-alegre/2726981

Exposição “Entre o Céu e a Terra” – Parte do projeto “Arte nas Estações” em Campo Grande, idealizado pelo gestor cultural carioca Fabio Szwarcwald e com curadoria de Ulisses Carrilho, a exposição apresenta 87 obras de 19 artistas autodidatas. Com um ambiente imersivo em tons de azul, que remete ao céu, a mostra explora o universo das crenças religiosas e os mitos do folclore brasileiro.

Horário: 9h às 18h

Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo – R. 26 de Agosto, 453 – Centro

Entrada: gratuita

Circuito de Rodeio em Touros O CLC (Clube de Laço Comprido) realiza as finais de laço comprido e de rodeio em touros neste fim de semana. Para quem gosta de um bom bailão, o evento terá show Marlon Maciel nesta sexta-feira, No sábado, o grupo Chama Campeira vai animar o público. Já no domingo, o baile fica por conta de Fábio Cunha e Batidão.

Horário: a partir das 19h

Local: Parque do Peão – rodovia MS-010, KM 4, na saída para Rochedinho

Entrada: ingressos a R$ 20, pelo link https://www.ingressonacional.com.br/evento/29747/circuito-de-rodeio-em-touros (sexta e sábado); gratuita no domingo

Exagerados: Especial Cazuza e Cássia Eller – Uma noite de pura emoção, nostalgia e rock nacional. Na Cervejaria Canalhas, Bortoti e Beca Rodrigues sobem ao palco para o show Exagerados, uma homenagem inesquecível aos ícones Cazuza e Cássia Eller. Será uma noite para reviver grandes sucessos que marcaram gerações.

Horário: a partir das 18h

Local: Cervejaria Canalhas – R. Oceano Atlântico, 99 – Chácara Cachoeira

Entrada: R$ 25, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/exagerados-especial-cazuza-e-cassia-eller-bortoti-e-beca-rodrigues/2752923

Mostra de dança – O Kpoplace convida todos para a sua Mostra de Dança 2024, um evento especial de encerramento de ano repleto de talento e energia. Prepare-se para performances incríveis e momentos inesquecíveis em uma noite de celebração e diversão. Traga sua família e amigos para compartilhar essa experiência única!

Horário: 19h

Local: Kpoplace – Av. Júlio de Castilho, 168 – Vila Alba

Entrada: R$ 10, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/kpoplace-mostra-de-danca-2024/2724296

Fátima do Sul

Circo Astros – O Circo Astros chegou em Fátima do Sul com um espetáculo tradicional circense repleto de atrações emocionantes. Prepare-se para ver trapezistas, palhaços, mágicos, acrobatas, o Globo da Morte e muito mais.

Horário: 20h30

Local: Av. 9 de Julho, 2200, Fátima do Sul

Entrada: ingressos a partir de R$ 10, pelo link https://www.sympla.com.br/produtor/circoastros

Aparecida do Taboado

Natal na Feira – O Natal em Aparecida do Taboado ganha brilho especial com o Natal na Feira, uma programação pensada para reunir as famílias, valorizar a cultura local e espalhar o espírito natalino. A partir desta sexta, com a inauguração das luzes de Natal, a feira se transforma em um ponto de encontro iluminado e cheio de sabor. Para deixar a noite ainda mais especial, o palco será tomado pelo talento de Gabriel Lelis, garantindo música e emoção na abertura.

Horário: 20h

Local: Feira do Produtor, Aparecida do Taboado

Entrada: gratuita

Nova Andradina

Festival de Oficinas – A arte e a cultura tomam conta de Nova Andradina com o Festival de Oficinas. Nesta sexta-feira, o espetáculo teatral “Os Saltimbancos” se une à energia contagiante do coral municipal.

Horário: 18h45

Local: Centro de Convenções “Silvio Ubaldino de Sousa”, Nova Andradina

Entrada: gratuita

Bataguassu

Bata Fest Rodeio – O município de Bataguassu comemora seus 71 anos de emancipação política-administrativa com o Bata Fest Rodeio. Nesta sexta-feira tem show da cupla Felipe & Rodrigo, trazendo o melhor do sertanejo universitário.

Horário: a partir das 20h

Local: Parque da Juventude “Fernando Barbosa da Silva”, Bataguassu

Entrada: gratuita

Corguinho

Sexta Verde na Praça – O município de Corguinho comemora seus 71 anos com mais uma edição do Sexta Verde na Praça. Desta vez, tem show sertanejo com Trio Violada e Juliana Monteiro.

Horário: a partir das 18h

Local: Praça Limírio Candido Vilela, Corguinho

Entrada: gratuita

Dois Irmãos do Buriti

4º Natal Luz e Esperança – Uma noite inesquecível é o que promete a organização do 4 Natal Luz e Esperança em Dois Irmãos do Buriti. além de comemorar a chegada do Natal, do Papai Noel e apreciar as luzes decorativas, a população poderá curtir show ao vivo com o DJ Edilson Souza, além de prestigiar a Feira Mulheres de Atitude. Tem também pula-pula e algodão-doce gratuitos para a criançada.

Horário: a partir das 19h

Local: Av. Reginaldo Lemes da Silva, 1 – Em frente à Prefeitura Municipal – Centro, Dois Irmãos do Buriti

Entrada: gratuita

Bandeirantes

Festejo Natalino da APAE – A APAE de Bandeirantes realiza, nesta sexta-feira, o 1º Festejo Natalino, que promete uma noite especial para toda a comunidade. A programação conta com apresentações musicais de Itamael, Neninho Menezes e Arthur Vilalva. O público também poderá saborear pratos como arroz carreteiro, cachorro-quente, caldos, doces, pastel, sobá e yakisoba, além de algodão-doce para adoçar a noite. Para as crianças, haverá pula-pula e outras atividades que garantirão a diversão dos pequenos.

Horário: a partir das 17h

Local: Praça Geminiano Ribeiro, no Jardim Santa Madalena – Bandeirantes

Entrada: gratuita

Sábado (7)

Exposição “Entre o céu e a terra” – A mostra faz parte do projeto Arte nas Estações e reúne 87 obras de 19 artistas autodidatas. Crenças, manifestações religiosas, graças alcançadas, súplicas fervorosas e seres mitológicos do folclore brasileiro são exibidos em um ambiente imersivo, com tons de azul profundo que remetem ao céu.

Horário: 9h às 18h (o encontro será das 9h30 às 10h30 e a roda das 14h às 15h30)

Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo – R. 26 de Agosto, 453 – Centro

Entrada: gratuita

Oficina de lambe-lambe – O artista Léo Mareco conduz a oficina de lambe-lambe Olhares Protagonistas, uma ação que utiliza a técnica de colagem de cartazes e pôsteres em espaços públicos da cidade. Focada em materiais simples e de baixo custo, a oficina tem como objetivo elevar a autoestima de crianças, jovens e adultos, promovendo o protagonismo de cada participante através da arte.

A atividade integra o projeto Arte nas Estações e utiliza fotografias de alunos que participaram da ação Entre o céu e a Terra, unindo arte contemporânea e urbana para transformar e valorizar pessoas e ambientes.

Horário: 9h às 10h30

Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo – R. 26 de Agosto, 453 – Centro

Entrada: gratuita

Lançamento do carnaval de CG – O Dia Nacional e Municipal do Samba será celebrado com o lançamento oficial do carnaval de Campo Grande 2025. O evento contará com apresentação das escolas de samba e seus sambas-enredos, além do show com o grupo Kachambu.

Horário: a partir das 17h

Local: Teatro de Arena do Horto Florestal – Av. Fábio Zahran, 316 – Centro

Entrada: gratuita

Feira Ziriguidum – A Feira Ziriguidum traz a edição Especial Samba. Vai ter arte, apresentações culturais, expositores de artesanato, gastronomia, moda e muito mais. A Coletiva Dorcelina Folador chega com exposição de arte e live painting. No palco, o grupo Som que Chora apresenta o melhor do chorinho.

Horário: 16h às 22h

Local: Praça do Preto Velho – Av. Fábio Zahran, s/n – Jardim Paulista

Entrada: gratuita

Feira Cultura da Coopharádio – A 39ª edição da Feira Cultura da Coopharádio acontece neste sábado, reunindo a comunidade em um clima natalino na Praça V, O evento inclui brincadeiras infantis com premiações e a arrecadação de brinquedos para doação, proporcionando alegria às crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Horário: 17h às 22h

Local: Praça V – entre as ruas Caldas Aulete, Clorita e Assunção – Coopharádio

Entrada: gratuita

Leilão Direito de Viver – O tradicional Leilão Direito de Viver, em apoio ao Hospital do Amor, contará com mais de 1.500 animais e show especial de Almir Sater.

Horário: a partir das 11h

Local: Terra Nova Eventos – Rodovia MS-080, KM 2 área rural

Entrada: gratuita

Espetáculo “Ziraldo e suas histórias” – Os mambembes palhaços Xepa e Bonsai apresentam de forma lúdica e engraçada as três histórias mais famosas de Ziraldo: O Menino Maluquinho, Flicts e O Menino Marrom. Em uma releitura criativa, os artistas convidam o público a usar a imaginação e transformar objetos comuns em elementos marcantes das obras do autor.

Horário: 16h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200 – Centro

Entrada: gratuita

Vizinhança na Praça – O projeto “Vizinhança na Praça”, do coletivo TransCine, encerra suas atividades neste sábado com exibição de filmes na Praça do Jardim Carioca. A programação inclui quatro produções sul-mato-grossenses: Fujona – Em Busca da Liberdade (documentário), Campo Grande das Araras (documentário), Retrato do Artista Quando Coisa (experimental) e Delongas (experimental). Além das exibições, o projeto oferece acessibilidade com intérpretes de Libras e pipoca gratuita para o público.

Horário: 19h

Local: Praça do Jardim Carioca, R. Diome Rosa Pires, s/n

Entrada: gratuita

103 anos do bairro Amambaí – O bairro Amambaí, um dos principais da capital, celebra seus 103 anos neste sábado com festa na Praça Cuiabá. O evento contará com atrações culturais, incluindo a Bateria Fúria do Tigre, samba, pagode e a feira Coletivo Mulheres Empreendedoras. Para as crianças, haverá um espaço kids com gibiteca e cama elástica. Além disso, o público poderá aproveitar brechós, estandes de artesanato e corredor gastronômico.

Horário: 16h às 22h

Local: Praça Cuiabá – bairro Amambaí

Entrada: gratuita

Encontro de brechós – O Coletivo de Brechós do MS realiza seu último encontro do ano neste sábado. O evento contará com cerca de 40 expositores e é oportunidade única para quem deseja adquirir peças de brechó e apoiar pequenos empreendedores locais.

Horário: 8h às 15h

Local: Horto Florestal – R. Joel Dibo, 1 – Vila Carvalho

Entrada: gratuita

Bando do Velho Jack e Banda Rocket – Em sua última apresentação do ano, o Bando do Velho Jack promete agitar Campo Grande com mega show de encerramento, trazendo os clássicos que marcaram sua trajetória desde 1995. Representantes do Southern Rock, a banda celebra o rock n’ roll com autenticidade e força, orgulhosamente levando o nome do Mato Grosso do Sul, terra de cultura rica e vibração contagiante. Abrindo a noite, a Banda Rocket traz toda a energia do Hard Rock e clássicos inesquecíveis, garantindo um começo explosivo.

Horário: a partir das 20h

Local: Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5668 – Chácara Cachoeira

Entrada: R$ 40, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/bando-do-velho-jack/2727306

Nomads 10 anos – A banda Nomads celebra seus 10 anos de história. Desde 2014, o grupo vem incendiando os palcos com clássicos de Metallica, Black Sabbath, Megadeth, Sepultura e outros ícones do metal. Para marcar essa trajetória épica, a banda contará com a participação especial de antigos integrantes: Gyn Santana, Luiz Gabriel, Caio Mata e Klaus Henrique.

Horário: a partir das 19h

Local: Cervejaria Canalhas – R. Oceano Atlântico, 99 – Chácara Cachoeira

Entrada: R$ 15, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/nomads-10-anos/2745065

Nu Metal Night – A banda Shop Suit (SP) apresenta cover de System of a Down, com todos os clássicos, de “Chop Suey!” a “Toxicity”. Para completar, a banda Herezia chega com os grandes sucessos do Nu Metal, garantindo uma vibe explosiva.

Horário: 21h

Local: Mirante Pub – R. Doutor Zerbini, 53 – Chácara Cachoeira

Ingressos: R$ 30, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/nu-metal-night/2704686

Sertanejo Respira – A dupla Fred e Fabrício fará show “Sertanejo Respira” com três horas de duração e participação de convidados especiais: Panda, e Edivan e Gisele.

Horário: 20h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho – R. Américo Carlos da Costa, 320 – Vila Carvalho

Entrada: ingressos a partir de R$ 50, pelo link https://www.ingressonacional.com.br/evento/29104/sertanejo-respira–fred-e-fabricio-e-convidados

Dourados

Lançamento do livro “Inspiratório” – O artista visual sul-mato-grossense Raique Moura lança o projeto “Inspiratório”, que reúne livro, oficinas e conteúdos digitais para democratizar o acesso às artes visuais. O livro, com mais de 100 obras e 120 páginas, celebra os 13 anos de carreira do artista. Financiado pelo Fundo de Investimentos Culturais (FIC), o projeto inclui oficinas de desenho, um site com galeria virtual e um e-book gratuito.

Horário: 17h

Local: Espaço Como Se LLama – Av. Presidente Vargas, 942 – Centro, Dourados

Entrada: gratuita

Aparecida do Taboado

Papai Noel na praça – O Natal está chegando e a criançada pode aproveitar, neste sábado e domingo, a presença do Papai Noel na Praça da Matriz, que está toda decorada para o fim de ano.

Horário: 19h às 23h

Local: Praça da Matriz, Aparecida do Taboado

Entrada: gratuita

Nova Andradina

Festival de Oficinas – O sábado está reservado para a música e a tradição, e contará com recital emocionante de violão e violino, além de roda de capoeira.

Horário: a partir das 16h

Local: Centro de Convenções “Silvio Ubaldino de Sousa”, Nova Andradina

Entrada: gratuita

Bataguassu

Bata Fest Rodeio – Além da final do rodeio com premiação dos competidores, o encerramento do Bata Fest Rodeio contará com show da dupla Day e Lara.

Horário: a partir das 20h

Local: Parque da Juventude “Fernando Barbosa da Silva”, Bataguassu

Entrada: gratuita

Domingo (8)

Som da Concha: Dagata e Banda V12 – Mais um domingão de Som da Concha e, desta vez, com muito rock. A edição deste domingo traz Dagata, com o show “Vela, Fogo e Pavio”, em que o cantor interpreta suas composições autorais e também faz versões de sucessos do rock nacional, do rock internacional e da MPB.

Logo depois, tem show com a Banda V12, apresentando “Entre Máquinas e Nuvens”. No show, o grupo revisita a obra da banda Vaticano 69, um dos maiores nomes do rock de Mato Grosso do Sul, sem cair no clichê do saudosismo. A apresentação trará ao público clássicos como Um Breve Estudo Sobre o Tempo, Cavalo de Troia, Do Que Você Tem Medo?, Uma Pra Estrada, entre outros, que atravessaram gerações e continuam a emocionar os fãs até hoje.

Além de homenagear o legado do Vaticano 69, a Banda V12 também apresentará um repertório autoral, com músicas inéditas que fazem parte da nova fase do grupo. A banda trará uma sonoridade moderna, combinando elementos dos anos 90 com novas influências, utilizando beats, timbres e arranjos contemporâneos.

Horário: 18h

Local: Concha Acústica Helena Meirelles, Parque das Nações Indígenas (entrada pela Rua Antônio Maria Coelho, 5655 – Carandá Bosque

Entrada: gratuita

Perifeirarte – Em parceria com a Feira Bosque da Paz, o Perifeirarte reunirá cerca de 80 expositores de gastronomia, artesanato, moda e economia criativa. Intervenções artísticas e microfone aberto também estarão disponíveis para quem quiser compartilhar arte.

Hora: a partir das 16h

Local: Praça do Peixe – Av. Cel. Pôrto Carrero, 100 – Vila Vilas Boas

Entrada: gratuita

Montagens das peças de teatro – O Grupo Casa apresenta suas turmas de teatro em uma noite emocionante de espetáculos, com peças que encantam pela dedicação e talento dos alunos. As apresentações incluem “Passarinho”, “Pedra do Poder” e “Véspera de Halloween” (15h), “Alice no País das Maravilhas” (17h), “O Inferno São os Outros” (19h) e “O Beijo no Asfalto”, de Nelson Rodrigues (20h).

Horário: a partir das 15h

Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 225 – Centro

Entrada: ingressos a partir de R$ 20, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/montagens-espetaculos-turmas-de-teatro-grupo-casa/2734905

Yoga para Todos – A associação Yoga para Todos promove aulão gratuito no Bosque da Paz. A prática é acessível para todos os corpos, incluindo iniciantes, e conta com apoio de professores que orientam e ajustam os participantes durante a aula. O evento também oferece uma área kids para yoga infantil, permitindo que pais participem enquanto seus filhos ficam em um ambiente seguro e divertido. Não se esqueça de levar um tapete de yoga, canga ou cadeira de praia, se necessário. Use roupas leves e confortáveis para maior mobilidade.

Horário: 9h

Local: Praça Bosque da Paz – R. Kame Takaiassu, 500 – Carandá Bosque

Entrada: gratuita

Espetáculo “Mulheres que Bailam” – O grupo Embrujos de España, que há 36 anos mantém viva a cultura e tradição espanhola por meio da dança flamenca em Mato Grosso do Sul, realiza o espetáculo “Mulheres que Bailam”. Composto por 30 bailaoras, o espetáculo é dirigido pela criadora do grupo, coreógrafa e educadora física, Maria Helena Pettengill. O espetáculo objetiva reunir mulheres de todas as idades que fazem do seu dia a dia um prazer através da dança.

Horário: 19h30

Local: Teatro Allan Kardec – Av. América, 653 – Vila Planalto

Entrada: ingressos pelo WhatsApp (67) 99613-1703

Nova Andradina

Festival de Oficinas – O encerramento, no domingo, traz a peça teatral “O Sorteio do Presidente”.

Horário: 18h45

Local: Centro de Convenções “Silvio Ubaldino de Sousa”, Nova Andradina

Entrada: gratuita

Lucas Castro, Comunicação Setesc

Foto de destaque: divulgação