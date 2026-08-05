Semob-JP faz plano operacional com 80 agentes de mobilidade e ônibus extras para shows de Fábio Jr e Roupa Nova

As comemorações do aniversário de João Pessoa serão encerradas nesta quarta-feira (5), no Busto de Tamandaré, em Tambaú, com os shows do cantor Fábio Jr. e da banda Roupa Nova. Para garantir a segurança viária e a fluidez no trânsito durante o evento, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) preparou uma operação especial de trânsito e transporte.

De acordo com o superintendente de Mobilidade Urbana da Capital, Marcílio do HBE, a operação especial foi planejada em atendimento à recomendação do prefeito Leo Bezerra, com o objetivo de garantir que o encerramento das comemorações dos 441 anos de João Pessoa ocorra com tranquilidade e total segurança para pedestres e condutores. “O nosso compromisso é garantir que a população possa aproveitar a programação com tranquilidade e que o deslocamento de ida e volta aconteça da forma mais segura possível”, afirmou.

A operação contará com 80 agentes de mobilidade distribuídos em três turnos, além de 10 viaturas, 25 motocicletas e seis bicicletas. A partir das 5h do dia do evento, será proibido o estacionamento nas ruas José Augusto Trindade, Antônio Lira e Índio Arabutan. Já a partir das 17h, essas vias serão bloqueadas para a circulação de veículos, permanecendo liberadas apenas para o acesso de viaturas de emergência e de apoio ao evento.

Transporte público – Para facilitar o deslocamento do público, a Semob-JP disponibilizará reforço no transporte coletivo. As linhas 507 (Cabo Branco), 510 (Tambaú), 1500 e 5100 (Circulares), atenderão a região do evento tanto na ida quanto no retorno dos usuários. Além disso, veículos extras serão disponibilizados conforme a demanda, sendo acionados de acordo com o monitoramento realizado pelos agentes de mobilidade durante toda a programação.

Durante o dia, o sistema de transporte público funcionará com quadro de domingo, mantendo 52 linhas em operação, em razão da suspensão do expediente nas repartições públicas e da redução do funcionamento do comércio.

Monitoramento – O Centro Operacional de Trânsito e Transporte (COTT) acompanhará toda a operação em tempo real por meio das câmeras de videomonitoramento espalhadas pela cidade. Os canais de atendimento da Semob-JP são o WhatsApp (83) 98760-2134, destinado às urgências de trânsito, e o Disque Semob-JP, pelo número (83) 3213-7188.

Orientações ao público – A diretor de operações da Semob-JP, Sanderson Cesário, orienta o público a chegar ao local do evento com antecedência e, sempre que possível, optar pelo transporte coletivo, táxis, veículos por aplicativo ou caronas. “Os agentes de mobilidade estarão posicionados nos principais acessos ao evento para orientar motoristas e pedestres, coibir o estacionamento irregular e garantir a fluidez dos desvios. A recomendação é que todos respeitem a sinalização e sigam as orientações para que a festa transcorra com segurança e tranquilidade”, ressaltou.