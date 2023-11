Juliette anuncia rompimento com Rodamoinho, produtora de Anitta

A paraibana Juliette anunciou nesta segunda-feira (13) que, a partir de janeiro de 2024, não será mais representada pelo Rodamoinho, empresa de Anitta da qual Juliette fazia parte do grupo de artistas agenciados. O anúncio foi publicado nas redes sociais.

O Grupo Rodamoinho foi fundado em 2014 por Anitta. Juliette passou ser representada pelo grupo logo depois que saiu do BBB 21 e ingressou na carreira musical.

Desde então, os trabalhos musicais de comerciais da paraibana eram lançados pela Rodamoinho. Do primeiro EP ao último álbum, ‘Ciclone‘. Mas, nesta segunda (13), a artista e a empresa usaram as redes sociais para anunciar o rompimento.

Informamos que após decisão tomada em comum acordo, a Rodamoinho não representará (a partir de 12/01/24) comercialmente e artisticamente a cantora Juliette. Agradecemos à artista, sócios e equipe toda confiança, respeito e amizade conquistada ao longo desta parceria. Equipe Rodamoinho”, diz o comunicado.

O Jornal da Paraíba entrou em contato com Juliette por meio de sua assessoria de imprensa, sob então responsabilidade da empresa BPMCom, para saber mais detalhes do novo momento da carreira da artista. A assessoria confirmou o rompimento de Juliette com a Rodamoinho e disse que até janeiro do próximo ano uma nova produtora será definida pela artista.

Juliette em João Pessoa

A cantora paraibana confirmou que fará um show da turnê ‘Ciclone’ na capital paraibana João Pessoa. O show vai acontecer no dia 2 de dezembro, véspera do aniversário da campeã do BBB 21.

A Paraíba tinha ficado de fora da agenda de shows da nova turnê inicialmente. Apenas apresentações nas cidades de São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba e Belo Horizonte estavam marcadas.

De acordo com a cantora, o show será no Teatro Pedra do Reino. Os ingressos já estão à venda pela internet.