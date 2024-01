ENQUETE DO UOL BBB24 – QUEM SAI Alane, Juninho, Luigi e Isabelle

Por MRNews



O programa desse domingo começou agitado. Assim como a Enquete do UOL BBB24. Dia de formação de paredão é sempre assim. E o paredão começou a ser formado ao longo da semana, quando o Líder foi escolhido. MC Bin se tornou líder. Logo depois houve um Big Fone e a escolha do Anjo.

Veja atualizações aos Bate e Volta

LIDERANÇA INÉDITA

MC Bin Laden assume o posto de líder no Big Brother Brasil 24 após vencer uma intensa prova de perguntas e respostas. A competição exigiu que Bin escolhesse quatro participantes para ficarem “na mira do líder”, antecipando a formação do paredão que acontecerá no domingo (28/1). Isabelle, Davi, Wanessa e Rodriguinho foram os selecionados, enquanto Lucas Henrique, Rodriguinho, Luigi, Fernanda, Deniziane, Leidy Elin e Raquele garantiram um lugar no VIP. O líder da semana foi determinado pela precisão nas respostas a um quiz, com MC Bin Laden superando os demais empatados.

Na dinâmica da semana do BBB 24, a prova do anjo está agendada para sexta-feira (26/1), garantindo ao vencedor imunidade e o poder de salvar mais um participante. Durante o programa ao vivo, o big fone tocará pela primeira vez nesta edição, oferecendo imunidade a quem atender e a responsabilidade de indicar três participantes ao paredão. A formação do paredão ocorrerá no domingo, com o líder escolhendo um indicado e o mais votado pela casa também enfrentando a berlinda. O retorno da prova bate e volta intensificará a competição, salvando dois dos cinco emparedados, enquanto os três restantes disputarão a eliminação na terça-feira (30/1).

BIG FONE

Na última sexta-feira, os internautas foram à loucura com o aguardado toque do Big Fone no BBB 24, que trouxe reviravoltas inesperadas ao jogo. O sortudo Marcus Vinicius, ao atender o chamado, não apenas garantiu imunidade para si, mas também sacudiu a dinâmica da casa ao indicar três brothers ao Paredão: Juninho, Pitel e Luigi. A surpresa se intensificou, já que Marcus Vinicius estava impossibilitado de escolher aqueles já na mira do Líder. O anúncio dessas indicações deixou a casa em polvorosa, e a expectativa para a formação do Paredão alcançou seu ápice entre os telespectadores.

A Prova do Anjo: Estratégias, Sorte e Emoção na Disputa pela Imunidade

Detalhando a emocionante Prova do Anjo, o artigo destaca a participação de seis competidores em três fases desafiadoras. Fernanda brilhou ao conquistar a liderança na primeira etapa, acumulando pontos que a garantiram na fase final. A competição acirrada continuou com Luigi, Wanessa, Pitel, Raquele e Matteus buscando vantagem nas rodadas subsequentes. A estratégia de acumular moedas para a fase final trouxe reviravoltas, culminando na vitória de Fernanda como o novo Anjo da Semana. O texto proporciona uma narrativa envolvente, revelando os momentos cruciais da competição que agitou a casa do BBB24.

FORMAÇÃO DO PAREDÃO

Pitel, Juninho e Luigi já estão no paredão, indicados no BIG FONE por Marcos. MARCOS E FERNANDA estão imunes. Rodriguinho foi imunizado pelo Anjo.

Líder indicou: Isabelle

CASA INDICOU: Davi

Juninho, Pitel e Luigi: indicaram Alane

Bate e Volta

Os emparedados tiveram chance de escapar.

ALANE: a primeira a jogar, escolheu bag 11 e passou para a segunda etapa

PITEL: a segunda a conquistar passagem na próxima etapa

JUNINHO: está no paredão.

LUIGI: 4⁰

DAVI: 3⁰ a passar para próxima etapa.

Próxima etapa

DAVI SE SALVA E GANHA MUNHEQUEIRA IFOOD

Pitel se salvou

Enquete do UOL – QUEM DEVE FICAR

Resultado parcial

