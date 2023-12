O calendário de feriados 2024 já está definido para a Paraíba. No estado, vão ser 11 feriados no próximo ano, entre datas comemorativas estaduais e nacionais, além dos dias que vão corresponder a feriados municipais nas principais cidades do estado.

O Jornal da Paraíba preparou uma lista com os feriados estaduais e nacionais, e também os feriados em João Pessoa e Campina Grande, principais cidades do estado.

Em relação aos feriados municipais em 2024, Campina Grande tem dois feriados a mais que João Pessoa, sendo o aniversário da cidade (o aniversário de João Pessoa se comemora no dia da padroeira do estado, Nossa Senhora das Neves, por isso é feriado em toda a Paraíba) e o dia de Corpus Christi, que é feriado municipal em Campina e ponto facultativo na capital paraibana.

Feriados de 2024

Ao todo, serão nove feriados nacionais. No entanto, há possibilidade desse número ser maior, porque o Dia da Consciência Negra pode passar a ser considerado feriado também, já que o o projeto de lei que tornaria o dia 20 de novembro um feriado foi aprovado no Congresso Nacional, mas ainda depende de sanção presidencial.

Feriados nacionais 2024

1º de janeiro (segunda): Confraternização Universal

29 de março (sexta-feira santa): Paixão de Cristo

21 de abril (domingo): Tiradentes

1º de maio (quarta-feira): Dia Mundial do Trabalho

7 de setembro (sábado): Independência do Brasil

12 de outubro (sábado): Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (sábado): Finados

15 de novembro (sexta-feira): Proclamação da República

20 de novembro (quarta-feira): Dia da Consciência Negra* (falta aprovação pelo presidente)

25 de dezembro (quarta-feira): Natal

Pontos facultativos nacionais 2024

12 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval

13 de fevereiro (terça-feira): Carnaval

14 de fevereiro (quarta-feira de cinzas): Carnaval

30 de maio (quinta-feira): Corpus Christi

28 de outubro (segunda-feira): Dia do Servidor Público

Feriados estaduais na Paraíba em 2024

30 de maio (quinta): Corpus Christi (apenas em Campina Grande)

5 de agosto (segunda): Dia de Nossa Senhora das Neves, aniversário da Paraíba (válido para todo estado) e de João Pessoa

11 de outubro (sexta-feira): aniversário de Campina Grande e Dia de Todas as Religiões (em Campina Grande)

8 de dezembro (domingo): Dia de Iemanjá e Nossa Senhora da Imaculada Conceição (em João Pessoa e Campina Grande)

Calendário 2024 com feriados

