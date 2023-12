Emlur recolhe 257 mil toneladas de resíduos sólidos domiciliares no ano

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) coletou 257 mil toneladas de resíduos sólidos domiciliares, no acumulado de janeiro a novembro de 2023, em toda João Pessoa. O serviço de coleta é realizado em dias alternados na maioria dos bairros, e diário nas localidades com maior produção de resíduos, beneficiando toda a cidade.

O superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, reforça o compromisso da equipe com a adequada realização dos serviços de coleta, manejo e destinação de resíduos sólidos. “Trabalhamos diariamente na prestação de serviços essenciais à população de João Pessoa, sempre com a dedicação dos agentes de limpeza”.

O gestor enfatiza que a população da cidade tem um papel importante na realização dos serviços de limpeza urbana. “Contamos com o papel cidadão das pessoas no descarte correto de resíduos em suas residências, na utilização dos nossos coletores de resíduos e na manutenção da limpeza de seus terrenos, por exemplo. Se cada um fizer sua parte, conseguimos que João Pessoa permaneça uma cidade limpa e bem cuidada, com qualidade de vida para seus habitantes e visitantes”.

Zeladoria – Os agentes da Emlur realizaram os serviços de roçagem, capinação e pintura de meio-fio em uma extensão de 3.838 quilômetros de vias e logradouros de João Pessoa, no período de janeiro a novembro de 2023. As ações de zeladoria contemplaram toda a capital em diversos ciclos de operações.

Conforme Ricardo Veloso, os serviços são realizados mediante planejamento da Diretoria de Operações, que mapeia a cidade para atender as demandas da população ao longo do ano.

O gestor destaca que as equipes de zeladoria também realizam os serviços em prédios públicos, como mercados e praças – em apoio à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), além do entorno de escolas, creches, unidades de saúde da família, centros de referência de assistência social e da cidadania, entre outros.

Novembro – Apenas no mês de novembro, os serviços de zeladoria da Emlur atenderam a 35 bairros: Bessa, Jardim Oceania, Manaíra, Cabo Branco, Altiplano, Miramar, Tambauzinho, Castelo Branco, Pedro Gondim, Brisamar, João Agripino, Bairro dos Estados, Expedicionários, Torre, Portal do Sol, Penha, Jacarapé, Muçumagro, Gramame, Mangabeira, Bancários, Cristo Redentor, Centro, Varadouro, Alto do Mateus, Esplanada, Jardim Veneza, Vieira Diniz, Costa e Silva, Colinas do Sul, Gervásio Maia, Irmã Dulce, Cidade Verde (Mangabeira), Novo Geisel e Distrito Industrial.

A população pode solicitar os serviços da Emlur pelos telefones 3213 4237 e 3213 4238 e pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão. Outra opção é pelo site da Prefeitura de João Pessoa, na plataforma Prefeitura Conectada. O calendário de coleta domiciliar está disponível no site institucional.