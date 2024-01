série com Thardelly Lima estreia na Netflix

A série ‘Ponto Final’ com a participação do ator paraibano Thardelly Lima estreou nesta quarta-feira (17) na Netflix. A série é uma produção de Os Suburbanos e conta com a direção de Luciano Sabino.

‘Ponto Final’ conta a história de um casal divorciado que ainda vive sob o mesmo teto. Com isso, eles são obrigados a passar pelos perrengues do dia a dia juntos, trabalhando em um terminal de ônibus no Rio de Janeiro.

Sandra, interpretada por Roberta Rodrigues, trabalha em um coletivo enquanto, Ivan, interpretado por Rodrigo Sant’Anna, numa van clandestina.

Em suas redes sociais, o ator paraibano Thardelly Lima, compartilhou fotos e vídeos dos cenários usados na série, além dos atores que fazem parte do elenco, como Nany People, Pedro Blanc, Roberta Rodrigues e Polly Marinho.