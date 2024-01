MERCADO DA BOLA – CORITIBA, CUIABÁ OU JUVENTUDE? LINCOLN EX-FLA QUER VOLTAR AO BRASIL

O atacante Lincoln oficializou a rescisão de contrato com o Vissel Kobe, no Japão. Revelado nas categorias de base do Flamengo, o jogador enfrentava dificuldades para se firmar na equipe japonesa e, por mútuo entendimento, optou por encerrar o vínculo de forma amigável.

Agora, o atleta expressa o desejo de retornar ao cenário do futebol brasileiro, buscando novas oportunidades e desafios em território nacional. Coxa, Juventude e Cuiabá tem interesse.

O atacante Whalacy, envolvido na negociação entre Cruzeiro e Coritiba por Daniel Jr,

teve uma reviravolta em sua agenda esportiva. Após ser peça chave nas conversações entre os clubes, Whalacy não foi relacionado para o jogo da Copinha pelo Coritiba, devido aos desdobramentos da negociação.

O jogador, que vinha atuando pela equipe paranaense na competição, agora se prepara para viajar nesta quinta-feira rumo a Belo Horizonte, onde iniciará sua trajetória no Cruzeiro por meio de um empréstimo.

Notícia de Venê Casagrande

Barca do Vasco

A diretoria do clube no Rio de Janeiro considera todos os jogadores do elenco principal, que permaneceram na cidade, como atletas passíveis de negociação. Entretanto, a decisão de realizar as negociações será adiada até a volta do elenco do Uruguai. Nomes como Capasso, Orellano, Miranda, Zé Vitor, Barros, De Lucca e Rodrigo estão entre os jogadores que podem ser alvo de possíveis transações, conforme destacado por @CarlosBerbert11 🗞️.

A postura da diretoria sugere uma abordagem estratégica em relação ao mercado de transferências, possivelmente aguardando o retorno do grupo para avaliar as opções disponíveis e tomar decisões embasadas nas condições pós-viagem.

Gabriel Strfezza

Recentes rumores na Itália sugerem que o Vasco da Gama está envolvido em negociações com o capitão do Lecce, o atacante brasileiro Gabriel Strfezza, de 26 anos.

O Gigante da Colina parece estar de olho na contratação do talentoso jogador, indicando um possível reforço que poderia agregar qualidade ao elenco. A movimentação no mercado de transferências mantém os torcedores atentos às possíveis novidades que podem impactar positivamente o desempenho da equipe.💢🇮🇹

Fonte: pianetalecce it

Juan Sforza Chega a São Januário por $5 mi com 100% do Passe Adquirido: NOB Detém Direito à Mais-Valia

O Club de Regatas Vasco da Gama concretizou a contratação do meio-campista argentino Juan Sforza por $5 milhões, equivalente a R$24,6 milhões na cotação atual. Este acordo inclui a aquisição de 100% dos direitos federativos do jogador, fortalecendo o elenco vascaíno.

Entretanto, uma cláusula no contrato estabelece que o Newell’s Old Boys (NOB), clube anterior de Sforza, terá direito a 20% de mais-valia em caso de uma futura venda do jogador pelo Vasco da Gama. Mas o que significa essa “mais-valia”?

Em termos simples, a mais-valia é uma participação nos lucros obtidos pelo clube comprador em uma venda subsequente por um valor superior ao inicial da transferência. No cenário atual, caso Sforza seja negociado por um montante superior aos $5 milhões pagos pelo Vasco, o NOB terá direito a 20% do lucro alcançado.

Para ilustrar, suponhamos que Juan Sforza seja transferido futuramente por $10 milhões. Nesse caso, o lucro vascaíno seria de $5 milhões ($10 mi – $5 mi) e o NOB receberia 20% desse montante, ou seja, $1 milhão.

Essa cláusula não apenas assegura uma compensação ao clube argentino em caso de valorização do jogador, mas também evidencia a prudência do Vasco da Gama em compartilhar os benefícios decorrentes de um eventual sucesso na carreira de Juan Sforza.

Cuellar

A aprovação da contratação de Gustavo Cuéllar pela 777 coloca o Vasco diante de um desafio considerável.

A necessidade de negociar com o Al-Shabab acrescenta complexidade ao cenário, especialmente porque o clube árabe adquiriu o volante no meio da temporada passada e demonstra uma postura pouco propensa a facilitar sua saída. A tarefa de concretizar essa transferência promete ser um processo complicado para o Vasco.

Lucas Di Yorio

O Vasco da Gama está em negociações para reforçar seu elenco, buscando a contratação do atacante argentino Lucas Di Yorio, que possui uma estatura imponente de 1,90 metros e tem 27 anos de idade. Com experiência na última temporada atuando pelo Pachuca-MEX, Di Yorio despertou interesse não apenas do Vasco, mas também do Cruzeiro, que realizou sondagens em relação ao jogador.

O desfecho dessas negociações promete adicionar uma nova dinâmica aos times brasileiros, que buscam fortalecer suas equipes visando desafios futuros. A atenção está voltada para as movimentações do mercado de transferências, aguardando desenvolvimentos significativos.