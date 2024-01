Qual filme vai passar na SESSÃO DA TARDE HOJE Sexta (19/01) e amanhã? Que horas começa e Sinopse

Por MRNews



Sexta-feira, 19/01/2024 04:00 Hora Um 06:00 Bom Dia Praça 08:30 Bom Dia Brasil 09:30 Encontro Com Patrícia Poeta 10:35 Mais Você 11:45 Praça TV – 1ª Edição 13:00 Globo Esporte 13:25 Jornal Hoje 14:45 Mulheres de Areia 15:25 Sessão da Tarde – Percy Jackson e o Ladrão De Raios 17:05 Vale a Pena Ver de Novo – Paraíso Tropical 18:25 Elas Por Elas 19:10 Praça TV – 2ª Edição 19:40 Fuzuê 20:30 Jornal Nacional 21:20 Terra e Paixão 22:35 Big Brother Brasil 24 23:25 Golpista do Amor 00:15 Jornal da Globo 01:05 Fuzuê 01:50 Comédia Na Madruga I 02:40 Corujão I – Pecado Original

Nesta sexta-feira, prepare-se para uma jornada cinematográfica repleta de aventuras e mistérios. A “Sessão da Tarde” e o “Corujão I” prometem envolver os espectadores com tramas envolventes e performances cativantes.

Sessão da Tarde: “Percy Jackson e o Ladrão de Raios” (2009)

Dirigido por Chris Columbus, este filme de aventura e fantasia leva os espectadores aos dias atuais, apresentando Percy, um adolescente que descobre sua linhagem semideusa como filho de uma mortal e do deus Poseidon. Interpretado por Logan Lerman, Percy é desafiado a provar sua inocência, negando ter roubado o relâmpago de Zeus. Com um elenco estelar, incluindo Pierce Brosnan, Uma Thurman e Sean Bean, a jornada de Percy promete emoções e descobertas épicas.

Corujão I: “Pecado Original” (2001)

Em uma reviravolta dramática, “Pecado Original,” dirigido por Michael Cristofer, mergulha os espectadores em um enredo de drama e romance. Antonio Banderas protagoniza Luis, que, ao acertar os detalhes de seu casamento com uma americana, interpretada por Angelina Jolie, se depara com uma trama intrigante. À medida que a história se desenrola, Luis descobre que a mulher que imaginava ser sua futura esposa é, na verdade, uma impostora interessada em sua fortuna. Com Thomas Jane também no elenco, o filme promete manter os espectadores à beira de seus assentos, explorando a complexidade dos relacionamentos e os segredos ocultos.

Prepare a pipoca e mergulhe nessas histórias cativantes, pois a noite de 19/01/2024 promete ser uma viagem emocionante através do cinema.