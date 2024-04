Alunos da Rede Municipal de João Pessoa se encantam com apresentação de bailarinos do Bolshoi

Olhares atentos a cada movimento dos bailarinos e bailarinas no palco. Um momento único e também ‘mágico’ que emocionou e encantou alunos da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa. O grupo, formando por 1.500 crianças e adolescentes, teve a oportunidade de assistir, pela primeira vez, a uma apresentação da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, que levou para o Teatro Pedra do Reino o espetáculo de ‘Formação de Plateia’. A apresentação aconteceu na tarde desta quarta-feira (3), em uma parceria da Prefeitura de João Pessoa com a Escola do Teatro Bolshoi.

Além dos alunos, na plateia também estavam o vice-prefeito de João Pessoa, Leo Bezerra, e a secretária de Educação e Cultura (Sedec), América Castro. “Que emoção! Quando estava me dirigindo pra cá, mandei uma mensagem para o prefeito Cícero Lucena e cheguei a me arrepiar. Ele me passava o sentimento que nós temos ao vermos uma coisa maravilhosa como esta. Eu quero agradecer a cada diretor de escola, a cada professor que acredita nessa gestão, que acredita nessa parceria que a gente tem com o Balé Bolshoi. Cícero, todas as vezes que fala sobre esse projeto, se emociona. E ele se emociona porque a gente quer mudar a realidade das nossas crianças”, ressaltou Leo Bezerra.

A secretária de Educação, América Castro, também destacou a importância dessa parceria com a Escola de Teatro Bolshoi e da expectativa de ter mais alunos da Rede Municipal estudando em Joinville, Santa Catarina. “Ficamos muito felizes em poder fazer essa grande confraternização. É uma iniciativa que o Bolshoi está fazendo em algumas cidades do Brasil, para que a gente possa incentivar ainda mais as crianças a se inscreverem nessa escola. Nessa triagem que a gente vai fazer, pretendemos mandar esse ano mais 20 crianças para participar da seleção. Como o prefeito Cícero Lucena sempre diz isso, é um casamento perfeito entre a Secretaria de Educação de João Pessoa e a Escola do Bolshoi para que a gente possa dar uma oportunidade diferente a esses meninos e meninas de João Pessoa”, disse.

A plateia foi formada por 3 mil crianças e adolescentes, sendo 1.500 da rede municipal e outros 1.500 da rede estadual, escolas de Dança Clássica da cidade e região metropolitana. A aluna Ketley Emamuelly, da Escola Municipal Fernando Paulo Carrilho Milanez ficou encantada com o espetáculo. “Chorei de emoção. A parte contemporânea me tocou muito e o rapaz que fez o solo. Amei muito esse presente que a Secretaria de Educação nos deu”, afirmou.

O espetáculo despertou o desejo de Júlia Batista, de 10 anos, aluna da Escola Municipal Deputado Joacil de Brito Pereira, de fazer parte do Bolshoi e se juntar aos demais alunos da rede que estão em Joinville. “Eu tenho vontade de fazer parte do Bolshoi devido aos movimentos e também é um sonho meu de ser artista. Minha escola já tem dois alunos que são do Bolshoi. Ano passado eu fiz a seleção e cheguei até a segunda etapa. Espero que este ano dê certo”, falou.

Parceria – Atualmente, 14 alunos da Rede Municipal de João Pessoa estudam na Escola Bolshoi, em Joinville, graças a uma parceria entre a Escola do Teatro Bolshoi e a Prefeitura. Uma parceria que teve início em 2003, durante a primeira gestão do prefeito Cícero Lucena, e retomou em 2021.

“Ao proporcionar essa experiência única para as crianças, estamos plantando a semente do apreço pela dança e pela cultura desde cedo. Essa formação de plateia garante que as futuras gerações valorizem e apoiem as artes cênicas, garantindo assim a continuidade e o crescimento do mundo da dança”, frisou a diretora administrativa da Escola Bolshoi, Célia Campos.