ASSISTIR AO VIVO Cuiabá x Lanus Copa Sul-Americana 2024, HOJE (03/04), ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Cuiabá x Lanus acontece HOJE (03/04) às 19 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações. O Cuiabá é o mandante da partida.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana 2024 acontecerá como na data descrita acima.

.

Cuiabá vs. Lanús: Duelo Internacional na Copa Sul-Americana 2024

Nesta quarta-feira, dia 3 de abril, o Cuiabá receberá o Lanús, da Argentina, em um emocionante confronto que marca a estreia de ambas as equipes na fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. O palco desse embate será a Arena Pantanal, com o apito inicial previsto para as 19h, horário de Brasília. Vamos explorar os detalhes desse confronto aguardado pelos fãs do futebol.

O Cuiabá iniciou a temporada 2024 com alguns percalços, mas encontrou seu ritmo. No Campeonato Mato-Grossense, o Dourado alcançou a final, e já deu mostras de sua determinação ao vencer o União Rondonópolis por 1 x 0 na primeira partida. Além disso, na Copa Verde, a equipe está nas semifinais e enfrentará o Vila Nova em breve, enquanto na Copa do Brasil, o Cuiabá avançou para a terceira fase após superar o Real Noroeste e a Portuguesa. No Brasileirão, o time fará sua estreia fora de casa contra o Athlético Paranaense, antes de receber o Vitória em seu primeiro jogo como mandante.

Por outro lado, o Lanús vive altos e baixos em sua temporada 2024. Enfrentou dificuldades na Copa da Liga Profesional, terminando em 14º lugar na Zona A, sem garantir vaga na fase final. A eliminação precoce na Copa Argentina frente ao Club El Porvenir aumentou a pressão sobre a equipe. No entanto, a iminente chegada da Superliga Argentina traz consigo uma atmosfera de otimismo. Para o Lanús, a Copa Sul-Americana representa uma chance de redenção e de encerrar o ano com uma nota positiva.

**Histórico e Expectativas:**

É importante ressaltar que Cuiabá e Lanús nunca se enfrentaram anteriormente, o que aumenta a expectativa em torno deste confronto inédito. Com ambas as equipes determinadas a iniciar sua campanha na Copa Sul-Americana com o pé direito, os torcedores podem esperar um jogo repleto de emoções e lances imprevisíveis.

**Prováveis Escalações e Palpites:**

Para o embate desta quarta-feira, as prováveis escalações são:

**Cuiabá:** Walter, Bruno Alves, Allyson, Marlon, Rikelme, Lucas Mineiro, Guilherme Madruga, Fernando Sobral, Eliel, Deyverson e Clayson.

**Lanús:** Acosta, Cáceres, Domínguez, Luciatti, Soler Barreto, Aguirre, Peña Biafore, Boggio, Carrera, Moreno e Bou.

Sobre o palpite para o jogo, nosso site prevê uma vitória apertada dos donos da casa por 1 x 0. Apesar dos desafios que se apresentam, o Cuiabá parece ter encontrado seu ritmo nos últimos jogos, enquanto o Lanús busca se reerguer após alguns resultados adversos em competições locais.

Com tudo isso em mente, os fãs de futebol podem esperar um embate emocionante entre duas equipes determinadas a iniciar sua jornada na Copa Sul-Americana com o pé direito. O palco está montado, e o mundo do futebol aguarda ansiosamente para ver quem sairá vitorioso deste duelo internacional.