ASSISTIR Sousa x América-RN Ao VIVO COM IMAGENS Campeonato Brasileiro série D 2024, HOJE (26/05), PALPITES

A PARTIDA entre Sousa x América-RN válida pelo Brasileirão série D de 2024. A competição terá bola rolando HOJE (26/05) às 16 hs (horário de Brasília). O mandante da partida será o primeiro time de cada confronto que buscará a vitória em seus domínios e a jornada para alçar uma vaga na Série C de 2025.

Palpite Sousa 1 x 0 América-RN

Sousa x América-RN na Série D 2024: Preparativos, Expectativas e Detalhes do Confronto

No próximo domingo, dia 26 de maio, o Estádio Marizão será palco de um embate emocionante entre Sousa e América-RN pela Série D do Campeonato Brasileiro 2024. Com ambos os times buscando posições vantajosas no Grupo 3 da competição, a partida promete ser repleta de adrenalina e determinação.

O Desempenho Atual das Equipes:

– O Sousa retorna ao cenário da Série D após uma jornada notável na Copa do Brasil, onde deixou sua marca e conquistou uma quantia considerável. Apesar de alguns revezes recentes, o time paraibano mantém a determinação em busca de resultados positivos.

– Por outro lado, o América-RN vem de uma vitória sólida e está posicionado como vice-líder do Grupo 3, demonstrando consistência e habilidade ao longo da competição.

Detalhes do Confronto:

– **Dia e Hora:** 26/05, às 16h

– **Local:** Estádio Marizão

– **Transmissão:** Ainda não confirmada

Escalações Prováveis:

– Sousa: Bruno Fuso; Douglas Dias, Marcelo Duarte, Breno Cézar, Leozinho; Emersonn Bastos, Felipe Jacaré, Reinaldo; Hiago Ramiro, Diego Ceará, Ewerton Potiguar.

– América-RN: Renan Bragança; Norberto, Salazar, Alan, Marquinhos; Ferrugem, Wenderson, Ferreira, Souza; Giovani, Cauã Paixão.

Arbitragem:

– **Árbitro Principal:** Rafael Traci (CBF/SC)

– **Assistentes:** Rafael Guedes de Lima (CBF/PB), Gleydson Francisco (CBF/PB)

– **Quarto Árbitro:** Willian Cácio de Oliveira (CBF/PB)

Expectativas e Estratégias:

– O confronto entre Sousa e América-RN representa uma batalha direta pela posição no G-4 da competição, onde uma vitória pode impulsionar o Dinossauro para a zona de classificação.

– Ambas as equipes estarão empenhadas em demonstrar seu melhor desempenho e aproveitar ao máximo as oportunidades que surgirem durante o jogo.

Preparativos e Agenda do Sousa:

– Após um intenso treinamento em São Paulo e o retorno à Paraíba, o Sousa concentrou-se na preparação física e tática para o confronto contra o América-RN.

– O clube divulgou os preços dos ingressos, oferecendo opções acessíveis para os torcedores que desejam apoiar o time nas arquibancadas.

Com todos esses elementos em jogo, Sousa x América-RN promete ser um espetáculo de determinação, estratégia e paixão pelo futebol. Acompanhe de perto cada lance e torça pelo seu time favorito neste emocionante duelo da Série D.

Destaques da Série D no Domingo de Futebol

Enquanto a Série A do Campeonato Brasileiro permanece em pausa devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o domingo reserva emocionantes confrontos pela Série D, a quarta divisão do futebol brasileiro. Veja abaixo os jogos programados para o dia de hoje, com horários baseados no fuso horário de Brasília:

Principais Confrontos:

1. **Maracanã x Iguatu** – 15h30

2. **Brasiliense x União Rondonópolis** – 15h30

3. **River-PI x Tocantinópolis** – 16h

4. **Cametá x Maranhão** – 16h

5. **Sousa x América-RN** – 16h

6. **Itabaiana x Sergipe** – 16h

7. **Capital-TO x CRAC** – 16h

8. **Barra-SC x Hercílio Luz** – 16h

9. **Manaus x Manauara** – 16h30

10. **Potiguar de Mossoró x Santa Cruz de Natal** – 17h

11. **Concórdia x Cascavel** – 17h

12. **Moto Club x Águia de Marabá** – 18h

13. **Maringá x Pouso Alegre** – 19h30

Observações:

– A Série D é uma competição crucial para clubes em busca de ascensão no cenário nacional, oferecendo a oportunidade de acesso às divisões superiores do futebol brasileiro.

– Os confrontos deste domingo prometem intensidade e emoção, com equipes lutando pela vitória para se aproximarem de seus objetivos na competição.

– Os torcedores podem acompanhar os jogos tanto presencialmente nos estádios quanto por meio de transmissões televisivas e plataformas de streaming.

Enquanto aguardamos o retorno da Série A, os apaixonados pelo futebol têm uma excelente oportunidade de vivenciar grandes momentos com os jogos da Série D neste domingo.

SERIE D, dedicado e também no grupo Série D da MRNews.

Confira a seguir o regulamento, a tabela completa e a divisão de grupos. Confira os jogos de hoje

Tags: #potiguardemossoro.com.br #santacruz #sousa #america-rn