assaltantes invadem granja de padre investigado pelo Gaeco e levam… quase nada

Dois homens e uma mulher invadiram a granja do padre Egídio Carvalho Neto, no Conde, nesse fim de semana. Ele é investigado pelo Gaeco no escândalo do Hospital Padre Zé. Os assaltantes entraram no local por uma fissura existente em um dos pontos do muro, pelo que apurou o Blog. Havia cachorros de grande porte e de guarda, mas eles estariam presos na hora da ação. O relato é de que os caseiros foram rendidos e obrigados a ficar em silêncio, sob ameaças.

Após vários minutos no interior do imóvel, os bandidos fugiram.

E o mais intrigante: saíram do local sem levar quase nada. Apenas um monitor e aparelhos onde ficariam armazenadas as imagens foram levados.

Eles fizeram somente algumas escavações em alguns pontos da granja, supostamente à procura de dinheiro.

A granja é um dos pontos visitados pelo Gaeco na primeira fase da Operação Indignus. Lá estariam vários objetos valiosos, que foram ignorados pelos assaltantes.

A forma como o assalto aconteceu é estranha.

Liga o sinal de alerta dos investigadores, diante do improviso exagerado dos assaltantes e de algumas coincidências que foram deixadas para trás. Pelos indícios as pessoas que ingressaram no local conheciam perfeitamente a rotina e os quatro recantos da granja.

O caso é inquietante… mais um, numa extensa novela de escândalos, fatos controversos, denúncias e narrativas de vitimização. Atenção Gaeco…