Produtor de animação vencedor do Prêmio Paradiso representa João Pessoa na Colômbia

05/07/2023 | 19:30 | 36

O I Festival Internacional de Cinema de João Pessoa (FestincineJP), realizado em 2022 pela Prefeitura do município, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), está rendendo frutos. Nesta terça-feira (11), o produtor executivo da produtora de animação pessoense Mold Studio, Dennis Sabino, vai representar a capital paraibana no Bogotá Audiovisual Market, na Colômbia, com a produção ‘Helô no Espaço’, premiada no FestincineJP. O evento internacional acontece da próxima segunda-feira (10) até a sexta (14).

“É realmente uma alegria grande poder receber esses dois diretores, o Dennis e Dimitri Rosselini, porque eles são fruto de uma atividade que nós fizemos no FestincineJP”, observa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves. Ele diz que ambos foram premiados, fizeram todo um processo de preparação e estão apontando para novas experiências no mercado internacional de cinema.

“Isso mostra que a nossa linha de atuação para o audiovisual de João Pessoa está dando resultado, está sendo aceita no mercado nacional e internacional e isso é muito significativo para nós. Que o Dennis represente João Pessoa e toda comunidade de audiovisual da cidade de maneira forte e que traga novos conhecimentos, novas parcerias. O que o nosso audiovisual precisa bastante é disso”, afirma.

Marcus acrescenta ainda que Dennis e Dimitri, que são sócios na Mold Studio, têm capacidade criativa, produtiva. “Mas, agora estamos começando a dar condições para que comecem a circular melhor nos ambientes de mercado. É gratificante saber que o nosso trabalho está dando resultado”, ressalta o diretor.

O chefe da Divisão de Audiovisual da Funjope, Paulo Roberto, afirma que, como gestor, se sente realizado. Para ele, este é um fruto que a Fundação consegue colher agora, depois de muito trabalho e dedicação, um passo que tem grande significado no desenvolvimento do audiovisual de João Pessoa.

“Agora é trabalhar para que outros produtores executivos do município também possam ter condições para acessar esse evento de ambiente de mercado, o mais importante da Colômbia, ou outros, nacionais, internacionais. Desejo muita sorte a Dennis e agradecemos imensamente ao parceiro Projeto Paradiso. Sigamos juntos em prol do cinema paraibano”, exalta.

Dennis Sabino venceu o Prêmio Paradiso, ofertado pelo Projeto Paradiso, durante o FestincineJP. Ele conta que ‘Helô no Espaço’ é um projeto de animação e uma série com três episódios de cinco minutos voltados para o público infantil de 8 a 12 anos. Foi apresentado pela primeira vez em 2021, no Fórum de Animação, em Portugal e, a segunda vez, no FestincineJP.

“Agora vamos para Bogotá fazer uma apresentação para vários investidores internacionais, os players. Estamos com uma expectativa boa, bem otimista. Vamos para vender o projeto para que aconteça, para que consigamos aumentar o mercado de audiovisual na parte de animação, chamar mais profissionais. É muita coisa envolvida e estou bem animado”, disse.

A pretensão do produtor é conseguir o maior número de contatos possível porque, segundo ele, esta é uma oportunidade única de estar no mercado internacional, de conhecer pessoas novas, com mais experiência. Ele avalia que, por mais que tenha oito anos de trajetória na empresa, precisa de mais experiência porque o mercado do audiovisual é lento, demora muito tempo para fazer um filme, dois, três anos.

Assim, conforme acrescenta, quando surge a oportunidade de encontrar produtores grandes, que já concorreram ao Oscar, e distribuidoras como a Globo, Warner, Discovery, é preciso agarrar e dar o melhor. “Vejo o FestincineJP como uma grande janela para o audiovisual. Além desse contato, tivemos outros contatos durante o FestincineJP, nas rodadas de negócios, e que deram mais oportunidade como a Globo, Canal Brasil e, nesse contato prévio, podemos ter outras parcerias por conta do FestincineJP”, complementou Dennis Sabino.