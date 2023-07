PALPITES Operário-PR x Aparecidense MELHORES ODDS

A partida entre Operário-PR x Aparecidense é válida pelo Brasileirão série C 2022. A bola rola HOJE (26/06) às 20 hs (horário de Brasília). A partida tem Operário como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

A provável escalação do Operário-PR conta com Rafael Santos, Sávio, Jonathan Costa, Willian Machado, Arthur Neves, Índio, Vinicius Diniz, Alisson Taddei, Erik Bessa, Vinicius Popó e Felipe Augusto, sob o comando do técnico Rafael Guanaes.

Já a Aparecidense enfrenta uma situação desafiadora na competição, ocupando a última posição na tabela, com apenas sete pontos conquistados. A equipe registrou duas vitórias, um empate e seis derrotas até o momento. Apesar da dificuldade, a Aparecidense busca se recuperar e surpreender neste confronto.

–>

Nos últimos cinco jogos, a equipe obteve um empate, duas derrotas e duas vitórias. Seu desempenho será determinante para determinar se conseguirão deixar a lanterna e se aproximar do pelotão da frente. O time provável para o confronto é formado por Pedro Henrique, David Junio, Vanderley, Eduardo Thuram, Rodrigues, Felipe Manoel, Guilherme Nunes, Naldo, Raphael Luz, Rafa Marcos e Alex Henrique, comandados pelo técnico Hemerson Maria.

Com base no desempenho das equipes, nossa previsão é de vitória do Operário-PR. Além disso, esperamos um jogo movimentado, com mais de 2,5 gols. Essas são nossas sugestões para apostas neste confronto.

Para aqueles que desejam acompanhar a partida, o jogo será transmitido ao vivo pelo serviço de streaming Nosso Futebol. Não perca a oportunidade de assistir a este emocionante duelo da Série C do Campeonato Brasileiro!

Ficha técnica do confronto entre Operário-PR e Aparecidense:

Partida: Operário-PR x Aparecidense

Competição: Série C do Campeonato Brasileiro

Data: 26/06/2023

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa

Transmissão: Nosso Futebol

Operário-PR x Aparecidense – ASSISTIR AO VIVO, PLACAR ONLINE

PALPITES Campeonato Brasileiro Série C

PALPITES DA SÉRIE C

20:00 Operário-PR 2 x 1 Aparecidense

No confronto entre Operário-PR e Aparecidense pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, as equipes entram em campo nesta segunda-feira (26) em busca de um resultado positivo. Com base em análises e considerando o desempenho recente das duas equipes, nosso palpite é de uma vitória do Operário-PR por 2 a 1 sobre a Aparecidense.

O Operário-PR chega para o jogo embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Ypiranga na última rodada, o que lhe rendeu a entrada no G-4 da competição. A equipe tem mostrado consistência em seu desempenho, com quatro vitórias, três empates e duas derrotas até o momento. Com um elenco sólido e motivado, o Operário-PR buscará aproveitar o mando de campo para conquistar os três pontos e se manter na parte de cima da tabela.

Por outro lado, a Aparecidense enfrenta um momento mais desafiador, ocupando a lanterna da competição. Com apenas sete pontos conquistados, a equipe precisa reagir e buscar a recuperação para melhorar sua posição na tabela. Nas últimas partidas, a Aparecidense obteve resultados mistos, com duas derrotas, um empate e duas vitórias. Será fundamental para a equipe demonstrar uma postura ofensiva e efetiva no ataque para tentar surpreender o Operário-PR em seu próprio campo.

Considerando o histórico recente das equipes e as circunstâncias atuais, acreditamos que o Operário-PR terá um desempenho superior e conquistará a vitória por 2 a 1 sobre a Aparecidense. No entanto, como o futebol é imprevisível, o jogo reserva emoções e reviravoltas que podem influenciar o resultado final.

Acompanhe esse emocionante duelo da Série C do Campeonato Brasileiro e descubra se nosso palpite se concretizará. O jogo acontecerá hoje, com início às 20h (horário de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Fique ligado e aproveite a partida!

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais