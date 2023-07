Parceria

Cícero Lucena participa de lançamento de políticas públicas pela ministra das Mulheres na Paraíba

05/07/2023

O prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra participaram, na tarde desta quarta-feira (5), de solenidade promovida pelo Ministério das Mulheres e pelo Governo do Estado para assinatura da pactuação para criação da Casa da Mulher Brasileira na cidade de Patos. O evento, realizado no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho, contou com a presença da ministra Cida Gonçalves e do governador João Azevêdo.

“João Pessoa já havia sido beneficiada com o anúncio de uma Casa da Mulher Brasileira pelo ministro Flávio Dino e esta política agora também chega a Patos. Essa é uma parceria dos governos Federal, Estadual e dos municípios. Nossa Capital vive um momento muito especial por esse trabalho conjunto que permite enfrentar os problemas da cidade”, afirmou Cícero Lucena.

A ministra Cida Gonçalves afirmou que Patos receberá a primeira casa da mulher do sertão do País. “As casas de João Pessoa e de Patos terão investimento de R$ 30 milhões, permitindo o funcionamento destes equipamentos que são muito importantes pois fazem atendimento integral e humanizado para mulheres vítimas de violência”, declarou.

O governador João Azevêdo destacou a rapidez com que as políticas públicas de proteção foram destruídas pela última gestão federal. “É uma missão do novo governo reconstruir esse país. Cuidar da mulher, fazer políticas públicas de inclusão, não é um favor, mas algo que assumimos como prática de governo”, declarou.

A Casa da Mulher Brasileira concentra diversos serviços, como de saúde e judicial, para atendimento às mulheres em situação de violência.