Paraíba conquista 14 medalhas na Copa Pacífico de Natação, na Bolívia

Representando a seleção brasileira, cinco atletas paraibanos foram destaque na Copa Pacífico de Natação, com foi encerrada no domingo, na Bolívia. Ao todo, os nadadores da Paraíba contabilizaram 14 medalhas. O evento contou com participantes do Chile, da Argentina, do Equador, do Paraguai, do Peru, do Uruguai, da Colômbia e também do Brasil.

O único ouro conquistado pelos paraibanos veio do talento de Daniel Azevedo, que subiu no lugar mais alto do pódio após vencer a prova no revezamento 4 por 100 livre. O atleta ainda levou dois bronzes nas duas finais dos 100 metros costa. Miguel Leal foi o destaque em número de medalhas conquistadas: seis. Foram três de prata — 1500 nado livre juvenil B, 800 livre juvenil B e 400 livre juvenil B — e outras três de bronze — 1500 absoluto, 800 livre absoluto e 400 livre absoluto.

Já Giovanna Campos conquistou duas medalhas de prata, sendo elas nas provas dos 200 metros nado borboleta e no revezamento 4 por 100 misto absoluto, enquanto Sofia Gomes também foi a segunda colocada tendo feito parte da prova por equipe.

