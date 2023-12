Qual filme vai passar na SESSÃO DA TARDE HOJE (29/12) e amanhã? Que horas começa e Sinopse

Sexta-feira, 29/12/2023

Sessão da Tarde – “Toy Story 4” Prepare-se para uma aventura emocionante com “Toy Story 4,” a animação americana dirigida por Josh Cooley. Com um elenco estelar, incluindo Tim Allen e Tom Hanks, a história apresenta Woody e sua turma em uma jornada repleta de descobertas quando um novo brinquedo, “Forky,” se junta a eles. Uma viagem que revela a grandeza do mundo para um brinquedo.

Corujão I – “A Odisseia dos Tontos” A sexta-feira encerra-se com a comédia argentina “A Odisseia dos Tontos,” dirigida por Sebastián Borensztein. Estrelado por Chino Darín, Luis Brandoni e Ricardo Darín, o filme narra a história de um grupo de amigos que, após sofrer um golpe ao depositar dinheiro num banco para reerguer uma cooperativa, se une para fazer justiça e recuperar o que perderam. Uma comédia repleta de reviravoltas e determinação.

