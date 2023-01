Cuidando da Saúde

Diversos serviços da rede municipal garantem vacinação contra Covid-19 nesta quarta-feira

03/01/2023 | 17:00 | 109

A Prefeitura de João Pessoa segue ofertando o cuidado e ampliando a assistência preventiva na Capital. Nesta quarta-feira (4), diversas salas de vacina e a unidade móvel instalada no Mangabeira Shopping seguem ofertando os imunizantes que previnem contra Covid-19, além das vacinas do Programa Nacional de Imunização. A novidade é que as doses contra a Covid-19 foram ampliadas para crianças a partir de seis meses a menores de um ano, com e sem comorbidades e sem a necessidade de agendamento.

Para este novo grupo, a referência de vacinação é o posto fixo instalado no Mangabeira Shopping, que funciona no período das 13h às 22h de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 16h. As demais salas de vacina, distribuídas em toda cidade de João Pessoa, seguem, ofertando normalmente todos os imunizantes de campanha e de rotina e, os profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) reforçam a importância da vacinação.

“Para tomar a vacina, o indivíduo não pode estar apresentando sintomas gripas ou sinais de febre, no caso de dúvidas, é importante buscar orientações com os profissionais de saúde dos serviços ou com o médico que acompanha a criança”, explicou o chefe da seção de Imunização da Prefeitura, Fernando Virgolino. “A medida que recebermos novas doses do Ministério da Saúde, ampliaremos para outras faixas etárias desse mesmo grupo”, completou.

Vacina segura – Em relação à vacinação de crianças no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou no dia 16 de setembro de 2022, a ampliação do uso da vacina Pfizer para imunização contra Covid-19 em crianças entre 6 meses e 2 anos de idade. Para esta avaliação, a Agência contou com a consulta e o acompanhamento de um grupo de especialistas, que teve acesso aos dados dos estudos e resultados apresentados pelo laboratório.

Para este novo grupo, o esquema primário é composto com três doses, em que as duas doses iniciais devem ser administradas com quatro semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose administrada pelo menos oito semanas após a segunda dose para esta faixa etária.

Documentação para crianças – No momento da vacinação, é necessário apresentar um documento oficial com foto, número do cartão do SUS ou CPF, no caso de crianças, é necessária a apresentação da certidão de nascimento da criança e cartão SUS. Casos de crianças com comorbidades, além dos documentos deve entregar a cópia do laudo ou declaração que aponte a comorbidade elencada pelo PNI, que conste o número do CID.

Disque vacina – No caso de dúvida ou para mais informações os usuários também podem ligar para o ‘Disque Vacina’, pelos números 98600-4815 e 98699-2917, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Ainda, estes números seguirão fazendo agendamentos para vacinação domiciliar de crianças e adultos acamados, restritos aos leitos.

Locais para vacinação em João Pessoa nesta quarta-feira (4):

Crianças a partir dos seis meses a menores de 1 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer

– Mangabeira Shopping (pedestres) – 13h às 22h

Crianças a partir dos 3 e 4 anos (sem agendamento)

1ª dose: Coronavac

2ª dose: Coronavac (28 dias)

– USF Integrada Cruz das Armas I – 7h às 11h e 12h às 15h

– Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 8h às 16h

– Centro Municipal de Imunização (Torre) – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping (pedestres) – 13h às 22h

Crianças a partir dos 5 a 11 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer

2ª dose: Pfizer (60 dias)

– Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 8h às 16h

– Centro Municipal de Imunização (Torre) – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping (pedestres) – 13h às 22h

A partir de 12 anos (sem agendamento)

1ª dose: 12+

2ª dose: Janssen, Astrazeneca (90 dias) e Pfizer (60 dias)

3ª dose: 12+ (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 28 dias da 2ª dose); e trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose)

4ª dose: 30+ (após 120 dias da 3ª dose); trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 120 dias da 3ª dose)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h

– Mangabeira Shopping (drive e pedestres) – 13h às 22h

Vacinação Domiciliar

– Exclusivamente para crianças com comorbidades e restritas ao leito – acamados

Agendamento pelos números: (83) 98600-4815 e 3212-3371

Horário: 8h às 16h

*Exceção das USFs: Ilha do Bispo, Alto do Céu II, Mandacaru VIII, Jardim Planalto, Rosa de Fátima, Cruz das Armas IV, Jardim Saúde e Vieira Diniz.