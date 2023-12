Prefeituras da Paraíba contratam mais de R$ 2 milhões em fogos de artifícios para festas de Réveillon

A virada do ano sem fogos de artifícios perde muito do seu charme e simbolismo. Por isso, organizadores investem bem na queima de fogos, em relação ás prefeituras, há uma cobrança e até expectativa da população pela show pirotécnico na noite de Réveillon.

Para as festas de fim de ano, as prefeituras paraibanas devem investir este ano mais de R$ 2,4 milhões, conforme dados obtidos pelo Conversa Política nesta sexta-feira (29), com base no Tribunal de Contas do Estado (TCE-PB) e também de extratos de contratos publicados no Diário Oficial do Estado.

O maior contrato será feito pela prefeitura de João Pessoa, em relação a valor. A queima de fogos na orla da capital vai custar R$ 622,6 mil. O valor corresponde a dois contratos, sendo um com uma empresa especializada em show pirotécnico embarcado (R$ 607 mil) e outro do profissional especializado para prestar o serviço, no montante de R$ 15 mil.

Em seguida vem a vizinha, Cabedelo. Por lá o show pirotécnico vai custar R$ 285 mil aos cofres públicos.

Nos dois casos, o valor diferenciado se justifica porque, tanto em João Pessoa quanto em Cabedelo, os fogos serão de baixo ruído, que tem valor comercial mais elevado que o mais tradicional.

Prefeituras que compraram fogos de artifício: