Festa das Neves abre programação de cultura popular com circo e ciranda no Parque Solon de Lucena

A programação de cultura popular da Festa das Neves 2026 teve início nesta segunda-feira (3), no Parque Solon de Lucena, levando ao público uma tarde de muita tradição, arte e emoção. Se apresentaram o Gran Circo Puma e a Ciranda do Sol, do saudoso Mestre Manoel Baixinho, reunindo famílias e admiradores para celebrar uma das manifestações mais importantes do calendário cultural de João Pessoa.

Promovida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), a programação valoriza artistas, grupos e manifestações tradicionais, reforçando o compromisso da gestão municipal com a preservação do patrimônio cultural paraibano.

Nesta terça-feira (4), se apresentam Nau Catarineta Santa Marina, Mestre Xokito e Grupo Folclórico Catarina. Já na quarta-feira (5), a programação terá Maracatu Maracastelo, Cover Michael Jackson e Côco das Estrelas. As apresentações das culturas populares são a partir das 16h.

A chefe da Divisão de Cultura Popular da Funjope, Ana Maria, destacou que a abertura da programação prestou uma homenagem a um dos grandes nomes da ciranda paraibana e convidou a população para acompanhar as próximas apresentações. “Iniciamos a programação da cultura popular com a apresentação do Gran Circo Puma e da Ciranda do Sol, do Mestre Manoel Baixinho, fundador da Ciranda do Sol. O mestre já nos deixou, mas merece essa homenagem. E ainda teremos grupos folclóricos, grupo de coco vindo de Recife, o cover de Michael Jackson e muitas outras atrações. Faço um convite a todos para prestigiarem a cultura popular aqui na Praça Pedra do Reino”.

Valorização da cultura tradicional – Representando a Ciranda do Sol, a Mestra Tina agradeceu à Funjope pela oportunidade de integrar a programação da Festa das Neves e ressaltou a importância de abrir espaço para os grupos tradicionais. “Quero agradecer à Funjope pelo convite e pela oportunidade de trazer a Ciranda do Sol para essa linda festa. É muito importante que a cultura popular tenha esse espaço aqui no Parque Solon de Lucena, pois é uma forma de divulgar nosso trabalho, incentivar os grupos e fortalecer nossas tradições. A cada ano vemos essa festa crescer e isso nos motiva a continuar preservando nossa cultura. Convidamos todo o público para cantar, dançar e fazer parte dessa grande celebração”.

Circo como patrimônio cultural – Outra atração da abertura foi o Gran Circo Puma, que levou ao público apresentações repletas de humor e magia. O proprietário do circo, Cícero Oliveira, destacou a importância da Festa das Neves para os artistas circenses.

“O circo de família tradicional é patrimônio cultural do Brasil e receber esse apoio da Funjope faz toda a diferença. Só tenho a agradecer. Esta é mais uma vez que participamos da Festa das Neves e em uma edição anterior tivemos a honra de sermos o Circo das Neves. É uma alegria contribuir para essa festa tão bonita e levar diversão ao público”.

Programação – Além da programação cultural no Parque Solon de Lucena, as comemorações pelos 441 anos de João Pessoa terão como ponto alto, na quarta-feira (5), dois grandes shows no Busto de Tamandaré. Sobem ao palco o cantor Fábio Jr. e a Banda Roupa Nova, com participação da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa e da Banda 5 de Agosto, prometendo reunir milhares de pessoas.

A Festa das Neves conta com uma grande operação integrada da Prefeitura de João Pessoa, envolvendo diversas secretarias para garantir infraestrutura, mobilidade, limpeza, saúde e segurança ao público. A ação também reúne equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

A programação completa da festa está disponível no link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/festadasneves.