Lucas Ribeiro participa de encerramento da 2ª Expo Patos e anuncia convênio para reforma do Centro Comercial de São Bentinho

O governador Lucas Ribeiro participou, neste sábado (25), do encerramento da 2ª Exposição e Feira Agropecuária de Patos (Expo Patos), no Sertão paraibano. O evento, que teve o apoio do Governo do Estado, dentro do Circuito Paraíba Agronegócios, começou na quinta-feira (23) e contou com exposição de animais, concurso de raças e torneio leiteiro, além de comercialização de produtos artesanais e concurso de produtos lácteos, curso de produção de queijos e palestras. Mais cedo, Lucas Ribeiro esteve em São Bentinho, ocasião em que anunciou convênio com a prefeitura do Município para a reforma do Centro Comercial e prestigiou a final do Campeonato Municipal de Futebol, evento que movimenta o esporte local e envolve toda a comunidade numa grande confraternização.

Já durante a visita à feira, Lucas destacou os investimentos do Governo da Paraíba na agropecuária, com a realização de mais de 70 exposições por ano, entre outras ações. “Há bem pouco tempo, a Paraíba realizava três feiras por ano —hoje são mais de 70 exposições, permitindo que o município de Patos, a exemplo de outros, mostre todo o seu potencial no agronegócio e na agricultura familiar. A Paraíba seguirá firme investindo nesse segmento tão importante para a nossa economia, criando oportunidades de geração de emprego e renda, aproximando quem produz de quem compra e apresentando à população as inovações que têm transformado o setor”, disse.

O secretário de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB), Joaquim Hugo, observou que, ao apoiar a 2ª edição da Expo Patos, o Governo da Paraíba também contempla outros setores da economia. “Um evento como esse fortalece o comércio, o turismo e inúmeros outros setores da nossa economia — por isso, vamos ter mais de 70 feiras e exposições até o fim deste ano, que são espaços para a realização de negócios, melhoramento genético e troca de experiências entre os produtores”, completou.

O prefeito de Patos, Jacob Souto, agradeceu o apoio do Governo da Paraíba ao evento. “Ao chegar à sua segunda edição, a Exposição e Feira Agropecuária de Patos mostra que está no caminho certo, promovendo a geração de renda e emprego no campo, mostrando à população a força do agronegócio, a qualidade dos nossos animais e o compromisso dos nossos produtores com a Paraíba. E o apoio do Governo do Estado na realização desse grande evento tem sido muito importante”, comentou.

A última noite da Exposição e Feira Agropecuária de Patos teve como atrações os Irmãos Pereira, Sanara Show e Gustavinho Sanfoneiro, numa grande estrutura montada no Terreiro do Forró.

A 2ª Expo Patos, realizada pela Prefeitura Municipal de Patos e pelo Governo da Paraíba, por meio da Sedap, também teve como parceiros o Governo Federal, o Sebrae Paraíba, o Banco do Nordeste, e a Associação Paraibana de Criadores de Caprinos, Ovinos e Bovinos (Appaco+Bov).

Anúncio em São Bentinho — Mais cedo, o governador Lucas Ribeiro esteve em São Bentinho, também no Sertão paraibano, oportunidade em que prestigiou, ao lado da população do município, a Final do Campeonato Municipal de Futebol, evento que contou com o envolvimento de toda a comunidade. Na ocasião, o governador anunciou ainda a reforma e requalificação do Centro Comercial do município, com investimentos da ordem de R$ 2 milhões.

“Que bom estar nesse dia de festa em São Bento, nessa grande festa, e ainda poder anunciar essa grande notícia, que é um convênio para a reforma do Centro Comercial desse município que produz um dos melhores queijos da região. É o fortalecimento do municipalismo e oportunidade de renda para a população de São Bentinho”, afirmou Lucas Ribeiro durante a visita que fez ao local, oportunidade em que conversou com os comerciantes.

A prefeita de São Bentinho, Giovana Olímpio, disse que o evento também movimenta o comércio local e fortalece o esporte e agradeceu a parceria com o Governo da Paraíba na reforma do Centro Comercial. “A nossa população é apaixonada por futebol e esse campeonato já faz parte das comemorações pelo aniversário de emancipação política de São Bentinho, no último dia 22. E para deixar o dia de hoje ainda mais feliz, a reforma do Centro Comercial, nessa grande parceria da gestão do governador Lucas Ribeiro com o nosso município”, celebrou.

A comerciante Hilda Almeida comemorou a notícia de que o local de trabalho dela e da irmã será reformado. “Há 20 anos minha irmã e eu trabalhamos aqui. E foi grande a alegria quando a gente soube que o Centro Comercial vai ser reformado. A gente ficou muito feliz. Com certeza, nossas vendas vão aumentar”, externou.

Na final, jogaram os times Barcelona e Bacena, com vitória para o primeiro sobre o segundo por 3×2. A premiação de R$ 10.500 foi dividida da seguinte forma: R$ 4 mil para o campeão, R$ 3 mil para o vice-campeão e R$ 2 mil para o terceiro colocado — ainda há premiação para o melhor goleiro e o melhor artilheiro da competição. “Mais que a premiação, vale mesmo é o incentivo ao esporte e toda essa movimentação em torno do nosso campeonato”, acrescentou Marco Túlio, secretário municipal de Esporte.