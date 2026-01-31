João Azevêdo e Confederação Brasileira de Vôlei anunciam nova edição do Paraíba World Beach Games — Governo da Paraíba

O governador João Azevêdo recebeu na manhã desta quarta-feira (28), na Granja Santana, o presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, Radames Lattari, oportunidade em que conversaram sobre a realização de mais uma edição do Paraíba World Beach Games em João Pessoa. Durante a reunião foi definido que a edição deste ano será antecipada para o final de fevereiro e seguirá até o início de abril, possibilitando que João Pessoa seja pelo terceiro ano consecutivo a capital brasileira dos esportes de praia.

As datas das competições dos esportes de praias disputadas na grande arena armada na Praia de Tambaú serão anunciadas em uma solenidade no Espaço Cultural. Mas a Confederação Brasileira de Vôlei confirmou que conseguiu assegurar a realização de uma etapa do Campeonato Brasileiro e uma etapa do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia durante o Paraíba World Beach Games, além dos campeonatos nacionais de outras modalidades, a exemplo do Futvolei, futebol de areia e handebol.

O governador João Azevêdo disse que é com muita alegria que, em comum acordo com o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, o Paraíba World Beach Games irá mudar de data, mas vai continuar sendo um evento extraordinário e gigante que entrou definitivamente no calendário de eventos esportivos da Paraíba. “A Paraíba continua parceiro do vôlei brasileiro e mundial e nós vamos ter aqui a etapa nacional, a etapa do mundial, para que a gente continue fazendo da Paraíba um centro esportivo mundial”.

João destacou que no ano passado foram 70 dias de realização dos jogos com esportes ao ar livre, esportes de mar, esportes que verdadeiramente fazem com que essa cidade entre numa efervescência muito grande com a participação de mais de 10.500 atletas e grande presença de turistas.

O presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, Radames Lattari, destacou que o Paraíba World Beach Games é um evento grandioso e espetacular. “Mais uma vez é uma honra para o voleibol fazer parte e trazer esse ano algumas das melhores duplas de vôlei de praia do mundo, a exemplo de David Åhman / Jonatan Hellvig (Suécia), campeã olímpica em 2024 e as brasileiras Ana Patrícia e Duda, ouro nas olimpíadas de 2024”.

Radames classificou como fundamental o apoio que o Governo da Paraíba tem dado para o crescimento do voleibol e aos esportes de praia e para esse ano a expectativa é um sucesso ainda maior. “A Confederação busca valorizar os gestores que compreendem a importância do esporte para a saúde de um povo, para os atletas e para a economia e, por isso, mais uma vez, o Paraíba World Beach Games será realizado”.

Para o secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Lindolfo Pires, a antecipação do evento atende também a uma demanda do trade turístico para estimular a vinda de atletas, comissões técnicas e turistas no mês de março, que é o início da baixa temporada. “A Paraíba se consolida como a Capital dos esportes de praia e palco deste grande evento em parceria com as principais confederações esportivas do país e com ampla cobertura dos principais canais esportivos do Brasil e do mundo”, destacou Lindolfo.

Também estiveram presentes na reunião o presidente da Federação Paraibana de Vôlei, Carlos Fernandes; o membro da Confederação Brasileira de Vôlei, Thiago Gusmão; o gerente do Comitê Organizador do Paraíba World Beach Games, Vitor Hugo; e o secretário executivo de Esporte e Lazer, Harlem Vilarim.