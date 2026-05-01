João Pessoa tem chuvas 63% acima da média histórica em abril

João Pessoa ultrapassou em 63,43% a média histórica de chuvas para o mês de abril. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foram registrados 385,2 milímetros de precipitação até a última quinta-feira (23).

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O volume elevado de precipitações no início de abril contribuiu para que a capital paraibana superasse a média histórica de 235,7 milímetros, estabelecida pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden). Já no dia 1º, mais da metade desse total havia sido registrada, com acumulado de 150 milímetros.

Duas semanas depois, João Pessoa já ultrapassava em 19% o volume esperado para o mês. No período, foram contabilizados mais de 280 milímetros de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

Com as chuvas entre quinta (23) e esta sexta (24), o maior acumulado nas últimas 24 horas foi registrado na região do Cuiá, com 43,4 milímetros. Em seguida aparecem os bairros do Grotão e do Cristo, com 42 e 36 milímetros, respectivamente.

Apesar do volume expressivo, os transtornos foram pontuais, principalmente em vias de maior fluxo da cidade. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) informou que não houve registro de ocorrências graves durante o período monitorado.

Alerta do Inmet

O Inmet renovou, nesta sexta-feira (24), os dois alertas de chuvas intensas válidos para a Paraíba. O alerta amarelo, de perigo potencial, atinge todas as cidades do estado. Já o laranja, que indica perigo, atinge 199 municípios.

Inicialmente os dois avisos eram válidos até esta sexta-feira (24). Com a alteração, os alertas seguirão vigentes até as 10h do sábado (25).

Em caso de problemas, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. O serviço funciona 24 horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados.