Nova secretária diz que política social para idosos estava ‘escanteada’ na PB: ‘Vamos resgatar’

Nova secretária do Desenvolvimento Humano, Neide Nunes. Reprodução

A nova secretária do Desenvolvimento Humano da Paraíba, Neide Nunes, disse nesta sexta-feira (24), em entrevista à CBN Paraíba, que um dos principais desafios na pasta será o de “resgatar” a pauta de inclusão da pessoa idosa no estado, que segundo ela havia ficado “escanteada” nos últimos anos.

A nova gestora assume a função por indicação da deputada estadual Cida Ramos, após uma disputa política interna com a ex-secretária Pollyana Werton (PP), que se licenciou para disputar a Câmara Federal em outubro. Pollyana havia indicado outro nome para ocupar a pasta.

Ao avaliar a atuação da gestão anterior da pasta, Neide disse que pretende dar continuidade a algumas ações, mas resgatar outras que segundo ela estavam esquecidas. Entre elas, os cuidados com a pessoa idosa, que ficaram “de lado” em relação às prioridades da pasta, nos últimos anos.

“Estou tomando pé da situação para que possamos analisar, dar continuidade, mas resgatar algumas políticas sociais, sobretudo em relação à pessoa idosa. Essa política ficou no cantinho, precisamos pegar e colocar de volta no centro”, explicou.

De acordo com Neide, seu foco será na qualidade de vida desse público e na diminuição da insegurança alimentar. “Fui convidada pelo governador Lucas Ribeiro pela capacidade técnica de atuar em políticas sociais”, disse, ao evitar comentar as divergências políticas que ocorreram em torno da pasta recentemente.

Neide Nunes já havia ocupado o cargo de secretária de Desenvolvimento Humano durante o governo de João Azevêdo (PSB). Ela é assistente social e Doutora em Políticas Sociais. Na entrevista, ainda falou sobre formas de melhorar a assistência à população em situação de rua e às famílias dependentes de programas sociais do Governo Federal.

Ouça a entrevista na íntegra no site da CBN