Inauguração da PF em Patos marca estratégia nacional contra o crime organizado, diz ministro

Epitácio Germano

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima, cumpriu agenda nesta sexta-feira (24), na cidade de Patos, no sertão da Paraíba. Ele participou da solenidade de inauguração da nova sede da delegacia da Polícia Federal, e defendeu durante discurso, a nacionalização do ministério, a partir da abertura de escritórios em todas as regiões do país para fortalecer o combate ao crime organizado.

Conforme o próprio ministro, o intuito da medida é ampliar a presença das ações estratégicas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o apoio de outras forças de segurança e da própria Polícia Federal. “Os escritórios regionais do Ministério da Justiça estarão presentes em todas as regiões do país. Nossa ideia é para darmos sustentação e a logística necessária à nossa Polícia Federal, e para densificar as nossas iniciativas como as FiCOs nacionais [Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado]. Com a integração de ação policial, é que o ministério estará presente em todas as regiões, possibilitando que nós aprimoremos esse esforço de articulação. Isso deve acontecer em São Paulo, Rio de Janeiro, provavelmente em Fortaleza, Foz do Iguaçu e Manaus”, disse.

Em sua fala, o ministro Wellington César Lima disse também que a inauguração da nova delegacia da Polícia Federal em Patos integra uma série de iniciativas que o governo federal tem adotado para reforçar a segurança pública e revelou que nos próximos dias a população brasileira deve conhecer o programa nacional de combate ao crime organizado.

A solenidade contou ainda com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos). O parlamentar enfatizou a importância do trabalho prestado pela Polícia Federal e disse que a segurança da região estará mais forte com a nova delegacia.

Para o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, a nova estrutura entregue nesta sexta-feira vai proporcionar uma qualificação ainda maior dos serviços prestados na região. “Nos possibilita qualificar os serviços que prestamos aos cidadãos da região e também termos melhores condições e estrutura de trabalho para os nossos profissionais. Isso se reverterá em mais qualidade naquilo que fazemos e se reverterá em um trabalho mais avançado no combate ao crime organizado”, pontuou.

Integração de forças e aeroporto regional

Outro aspecto lembrado pelo diretor-geral sobre a estruturação da nova delegacia foi a sua localização e o uso do Aeroporto Regional de Patos Brigadeiro Firmino Ayres, em situações de operações.

“Nós sempre trabalhamos com esse conceito de integração e de cooperação. Esses equipamentos só vêm a facilitar essa logística e permitir que a gente consiga, cada vez mais, trabalhar em conjunto com outros atores da segurança pública e que também vão utilizar, obviamente, o aeroporto local. Vão utilizar as nossas instalações, agora modernas e adequadas e à altura dos desafios da região. Portanto, vejo como absoluta e necessária medida para que a gente consiga, de fato, essa integração e esse trabalho cada vez mais qualificado”, concluiu.

Nova estrutura com tecnologia

A nova sede da delegacia da Polícia Federal na cidade de Patos foi projetada em uma área de 4.860,50 m², com o seu espaço de construção concentrado em 1.535,70 m². A estrutura inclui um edifício principal de 1.265,50 m², além de ambientes complementares como guarita, área de descanso, setor elétrico e auditório multiuso.

A unidade terá como função atender às demandas operacionais e administrativas da corporação, considerando sua atuação de segurança e combate aos crimes em 84 municípios da região. O novo espaço ganhou também mais tecnologia destacando-se pela implantação de uma usina fotovoltaica, com capacidade de suprir 100% da demanda energética da delegacia.

Outro destaque é o controle de acesso por biometria e reconhecimento facial, além do sistema de monitoramento por CFTV integrado e disponibilidade de equipamento com sistema no-break integrado, subestação própria de energia com redundância, grupo gerador automático, cabeamento estruturado CAT-6, elevador automotivo e sistema de prevenção e combate a incêndio. O endereço do prédio fica localizado na Rua Francisco Paulino da Silva, nº 600, no Bairro Salgadinho.