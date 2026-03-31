GESTÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ LAMENTA O FALECIMENTO DE MARIA CONCEIÇÃO DE AZEVEDO

Com profundo pesar, a gestão municipal de São José do Seridó-RN lamenta o falecimento de Maria Conceição de Azevedo, carinhosamente tratada como Maria Donato, ao mesmo tempo que se irmana á seus filhos e todos os familiares enlutados.





A gestão se solidariza ao nosso ,secretário de agricultura de São José do Seridó, Duduca Dantas, sobrinho de dona Maria.









A Gestão Municipal de São José do Seridó se une em solidariedade á todos os seus familiares e amigos neste momento de luto. Que Deus conceda forças a todos e que sua memória seja sempre uma fonte de conforto e inspiração.





Ela parte para a casa celestial deixando um legado de carinho, respeito e história na vida de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.





Maria Donato e deixa nos um legado de sua alegria, bom humor, acolhimento.





Rogamos a Deus que conforte o coração de todos os seus familiares e amigos, concedendo força e serenidade para enfrentar esta despedida. Que Reno descanse em paz!





Que sua alma descanse em paz ao lado do pai celestial. Vá com Deus ,cumpriu seu propósito aqui no plano terreno, agora segue para os braços do pai celestial .