Hospital Prontovida em João Pessoa deve transferir pacientes após interdição do CRM

Foto: PMJP/Divulgação.

Pacientes do Hospital Geral e do Câncer (Prontovida), em João Pessoa, serão transferidos para outras unidades de saúde da cidade, após uma interdição ética de alguns setores feita pelo Conselho Regional de Medicina (CRM-PB) na tarde desta sexta-feira (24).

A interdição ocorreu em setores que já haviam sido previamente interditados pela administração do hospital, incluindo bloco cirúrgico, UTI geral, UTI oncológica e enfermaria oncológica.

De acordo com o CRM-PB, a interdição foi motivada por problemas na infraestrutura física do hospital. Com a decisão do CRM, os médicos ficam impedidos de trabalhar nos setores interditados.

A Secretaria de Saúde de João Pessoa informou que iniciou um plano de contingência para a transferência dos pacientes. Segundo a pasta, o mapeamento dos internados e a logística de transporte estão em fase final para garantir que as transferências ocorram de forma segura.

Em nota, a SMS destacou que “a desocupação gradual da unidade já estava em curso, como parte de um plano de contingência previamente definido para viabilizar as obras de requalificação do hospital (aprovadas meses antes da fiscalização)”.