Pacientes aprovam mutirão oftalmológico realizado pela Prefeitura de João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou um mutirão de consultas oftalmológicas neste sábado (25). A iniciativa, que aconteceu em clínicas conveniadas à rede SUS do Município, teve como objetivo preparar pacientes para a cirurgia de catarata. A ação beneficiou usuários previamente agendados que aguardam a realização da cirurgia.

O diretor de Regulação da SMS, Eduardo Simon, afirmou que, na manhã deste sábado, houve uma excelente procura nas quatro clínicas e que os atendimentos fluíram bem. “Os pacientes foram fazer suas avaliações e, no mesmo momento em que eles estavam lá, nós tínhamos funcionários da Secretaria de Saúde e da Regulação Municipal que estão fazendo os agendamentos dos exames pré-operatórios, do risco cirúrgico”, pontuou.

Ele afirmou que os pacientes ficaram muito satisfeitos e destacou a relevância do trabalho de todos que contribuíram no mutirão: “A gente queria também parabenizar os profissionais envolvidos, os médicos oftalmologistas – muitos pacientes elogiando porque eles se mobilizaram num sábado de manhã – médicos, enfermeiros, recepcionistas. É realmente um clima muito bom e muito satisfatório”, disse o diretor.

Eduardo Simon acrescentou que, a partir de segunda-feira (27), a Secretaria Municipal de Saúde vai seguir com o processo: “Vamos começar a monitorar esses pacientes para que aqueles que precisem ser operados sejam operados em tempo oportuno e a gente consiga dar uma boa resposta à população”, acrescentou.

Superintendente de Gestão Hospitalar da SMS, Alexandre Ítalo, relatou que foi conferido cada ponto do Mutirão de Oftalmologia para triagem de catarata. Ele lembrou que as vagas foram abertas para que a população tivesse um acesso mais rápido aos cuidados e à cirurgia. “As vagas foram ofertadas para que o idoso ou a pessoa que tem esse problema de catarata e está na fila de espera pudesse ser atendida o mais breve possível, diminuindo a fila e aumentando a qualidade e a satisfação do nosso atendimento”, enfatizou.

Ao todo, foram ofertadas 620 vagas, das quais 120 somente na Clínica da Visão. Uma das pacientes atendidas foi a aposentada Gicélia da Silva Barbosa, de 68 anos, que mora no bairro do Geisel, e saiu da consulta comemorando: “É uma bênção esse mutirão. Quando eu soube, nem tive dúvidas. Eu já vinha com esse problema de catarata há muito tempo e sem condições financeiras de fazer a cirurgia. Foi uma glória. Já está sendo providenciado e eu espero que dê tudo certo. A Prefeitura está de parabéns”, afirmou.

O aposentado Severino Adelino da Silva, 68 anos, morador do bairro de Mangabeira, também chegou cedo à clínica: “Estou aguardando aqui na fila para passar pelo médico. Eu tenho catarata e acho muito importante que a Prefeitura faça esse tipo de trabalho. A gente que precisa sabe como vale a pena ter esse atendimento e fazer a cirurgia. Esse problema afeta muito a visão”, disse.

Durante o mutirão, foram realizadas consultas pré-cirúrgicas, incluindo avaliação de risco cirúrgico e encaminhamento para exames laboratoriais, etapa fundamental para garantir segurança e agilidade no procedimento. A iniciativa busca otimizar o fluxo de atendimentos e acelerar o acesso às cirurgias, promovendo mais qualidade de vida para a população.

Além da Clínica da Visão, as consultas foram realizadas no Centro Médico Audiovisual, ambos no bairro da Torre; na Oftalmoclínica Saulo Freire, no Centro; e no Centro Especializado em Cirurgia de Catarata (Cecat), em Tambaú.