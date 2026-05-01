Flamengo derrota Vitória e fica perto de líderes no BR Feminino

Em partida transmitida ao vivo pela TV Brasil, o Flamengo derrotou o Vitória pelo placar de 3 a 1, na tarde deste sábado (25) no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 8ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

A vitória deixou as Meninas da Gávea na 5ª posição da classificação com 15 pontos conquistados, a apenas quatro pontos do líder Corinthians, que, jogando no Parque São Jorge na última sexta-feira (24), bateu a Ferroviária por 3 a 1 na abertura da rodada. Já a equipe baiana permanece na vice-lanterna da classificação com apenas um ponto.

Atuando na condição de mandante, o Flamengo precisou de apenas um minuto para abrir o placar com a atacante Laysa Costa. As Meninas da Gávea só voltaram a alterar o marcador aos cinco minutos da etapa final, novamente com a atacante Laysa Costa.

Aos 38 da etapa final as rubro-negras chegaram ao terceiro, com a lateral Fabi Simões em cobrança e pênalti. Já no finalzinho da disputa, aos 51, o Vitória contou com um gol contra da lateral Maísa para descontar.

