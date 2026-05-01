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guia completo para aproveitar lounges e benefícios em BSB

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Por MRNews

Salas VIP no Aeroporto de Brasília: guia completo para aproveitar lounges e benefícios em BSB

O Aeroporto Internacional de Brasília, um dos principais hubs do país, é porta de entrada para milhares de passageiros todos os dias e também um dos terminais mais interessantes para quem gosta de conforto antes do embarque.

Para o público do Viagem Black, Brasília se destaca por oferecer várias salas VIP espalhadas entre áreas domésticas e internacionais, além de opções extras como descanso privativo no Siesta Box.

Se você vai passar por BSB em conexão ou embarque, este guia mostra o que existe no aeroporto, como acessar e quais espaços realmente fazem diferença.

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Por que Brasília é estratégico para viajantes premium

Brasília é um importante centro de conexões nacionais. Quem voa Azul, Gol ou LATAM frequentemente acaba passando pelo terminal.

Por isso, ter boas salas VIP faz diferença, especialmente em:

  • conexões longas
  • atrasos de voo
  • viagens corporativas
  • embarques cedo pela manhã
  • voos internacionais

E Brasília oferece variedade acima da média nesse quesito.

Principais salas VIP no Aeroporto de Brasília

BRB VIP Club

Essa é uma das salas mais exclusivas do aeroporto, muito procurada por clientes premium ligados ao BRB.

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Localização

Área internacional / piso superior próximo à praça de alimentação e embarque.

Destaques

  • ambiente moderno
  • buffet superior à média nacional
  • bebidas alcoólicas e não alcoólicas
  • espaço confortável para permanência longa
  • uma das melhores experiências do aeroporto

Acesso

Normalmente voltado para clientes BRB elegíveis, especialmente cartões premium do banco.

VIP Club Doméstico

É a sala mais conhecida da área nacional e atende grande volume de passageiros.

Localização

Dentro da área de embarque doméstico, acesso por escada rolante na região comercial.

Destaques

  • bom buffet
  • bebidas
  • estações de trabalho
  • poltronas amplas
  • ótima para conexões médias

Acesso

Frequentemente aceita:

  • LoungeKey
  • Priority Pass
  • DragonPass / Visa Airport Companion
  • acesso pago avulso quando disponível

VIP Club Internacional

Voltada ao passageiro de voos para exterior.

Destaques

  • ambiente mais tranquilo
  • perfil de público premium
  • ideal para embarque internacional noturno
  • comidas e bebidas adequadas para espera maior

Acesso

Normalmente via programas parceiros e cartões elegíveis.

VIP Club Express Norte

Uma excelente alternativa para quem embarca em portões distantes.

Localização

Próximo ao Portão 9.

Destaques

  • prática e funcional
  • evita deslocamento até sala principal
  • ótima para conexões rápidas

VIP Club Express Sul

Outra unidade estratégica.

Localização

Próximo ao Portão 21.

Destaques

  • excelente para voos no píer sul
  • evita caminhada longa
  • snacks, bebidas e descanso rápido

Siesta Box Brasília

Nem todo benefício premium precisa ser buffet. Às vezes, dormir vale mais.

Localização

Mezanino do Píer Sul, entre portões 43 e 45.

O que oferece

  • cabines privativas
  • cama
  • silêncio
  • descanso real em conexão longa
  • banho em alguns formatos disponíveis

Programas aceitos

Em alguns períodos e convênios, usuários LoungeKey, Priority Pass ou Visa Airport Companion recebem voucher para uso.

Para muitos viajantes frequentes, esse é um dos melhores usos do benefício no aeroporto.

Qual sala escolher em Brasília?

Se quer melhor experiência geral:

BRB VIP Club

Se quer praticidade doméstica:

VIP Club principal

Se está perto do portão:

VIP Club Express Norte ou Sul

Se quer descansar de verdade:

Siesta Box

Se vai voar internacional:

VIP Club Internacional ou BRB VIP Club

Dica Viagem Black

Brasília pode lotar bastante em horários de pico. Em datas movimentadas, chegue cedo para garantir entrada em lounges conveniados, principalmente nas salas domésticas.

Vale a pena usar salas VIP em Brasília?

Sem dúvida. BSB é um aeroporto grande, com conexões frequentes e períodos de espera relevantes. Ter acesso a lounge muda a experiência:

  • comida melhor
  • ambiente silencioso
  • tomadas
  • Wi-Fi confiável
  • conforto
  • banho em alguns casos
  • produtividade antes do voo

Conclusão

O Aeroporto de Brasília se consolidou como um dos melhores terminais do Brasil para quem valoriza benefícios premium. A variedade de lounges, opções express e até descanso privativo torna o aeroporto muito mais amigável para o passageiro frequente.

Se você passa por Brasília com regularidade, vale conhecer cada espaço e usar estrategicamente conforme seu voo.

Tags

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