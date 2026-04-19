Seu Pereira e Coletivo 401 se envolve em acidente a caminho de show em Fortaleza

Banda ‘Seu Pereira e Coletivo 401’. // Foto: Reprodução Governo do Ceará.. Jornal da Paraíba

A banda ‘Seu Pereira e Coletivo 401’ se envolveu em um acidente neste sábado (18), em Fortaleza, no Ceará. A ocorrência foi registrada enquanto o grupo se deslocava para a realização de um show na noite deste sábado (18). Ningúem ficou ferido.

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O grupo vem realizando uma série de shows em várias cidades do Nordeste. Na noite de sexta-feira (17), a banda havia se apresentado em Mossoró, no Rio Grande do Norte.

No momento do acidente era o baterista Victor Rama que conduzia o carro., ocupado também por outros integrantes

De acordo com Seu Pereira, o grupo estava viajando em dois carros quando um dos veículos foi atingido na traseira após uma tentativa de ultrapassagem forçada. Com o choque, o veículo saiu da pista e capotou.

Ainda segundo o vocalista, ninguém ficou ferido na colisão. “O importante é que está todo mundo bem”, disse.

Em um vídeo publicado no Instagram da banda, Seu Pereira confirmou que a agenda do grupo em Fortaleza seguirá normalmente, com o show acontecendo na noite deste sábado (18).