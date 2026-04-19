Prefeitura inicia vacinação contra Influenza para trabalhadores dos hospitais públicos e privados

A Prefeitura de João Pessoa iniciou nesta semana a estratégia anual de vacinação contra a Influenza direcionada aos trabalhadores da saúde que atuam em ambientes hospitalares da rede pública e privada da Capital. A ação integra a mobilização da campanha de imunização e tem como foco ampliar a proteção de profissionais que estão na linha de frente da assistência e mais expostos aos vírus respiratórios.

A iniciativa é realizada por meio de parceria contínua com as unidades hospitalares, permitindo que as equipes de vacinação se desloquem até os locais de trabalho. “A medida busca facilitar o acesso ao imunizante, considerando a rotina intensa desses profissionais, que muitas vezes não conseguem se ausentar do serviço para se vacinar”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Para esses trabalhadores da saúde, está sendo administra a vacina contra a Influenza, que é atualizada anualmente e protege contra as cepas mais circulantes do vírus, incluindo H1N1, H3N2 e Influenza B. A aplicação pode ser feita de forma simultânea com outros imunizantes do calendário básico, garantindo praticidade e segurança.

Outros grupos – Além dos trabalhadores da saúde, a campanha contempla, neste primeiro momento, os grupos prioritários com maior risco de complicações, como crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, povos indígenas e quilombolas, pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente, professores, profissionais das forças de segurança, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, entre outros.

“Essa estratégia reforça o compromisso da Prefeitura de João Pessoa por meio da Secretaria de Saúde com a prevenção e o cuidado, especialmente entre os profissionais que atuam diretamente no atendimento à população, contribuindo para a redução de casos graves e internações causadas pela Influenza”, completou o chefe da Seção de Imunização.