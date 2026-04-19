Priority Pass em Confins; todos os acessos premium no Terminal 1 e 2 que você pode usar

Por MRNews



Priority Pass em Confins: todos os acessos premium no Terminal 1 que você pode usar

Se você vai embarcar pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (Confins) e tem Priority Pass, a boa notícia é que o terminal oferece uma experiência completa — que vai muito além de “apenas” sala VIP.

No Terminal 1, você encontra desde lounges completos até spa, fast track e até cabines para descanso. E entender como usar cada um deles pode elevar (muito) o nível da sua viagem.

🛋️ Salas VIP completas (core do Priority Pass)

AMBAAR Lounge – Sala VIP Confins Doméstico I

AMBAAR Lounge – Sala VIP Confins Doméstico I Address: LMG-800, 76 – Rodoviario, Confins – MG, 33500-000, Brazil

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Uma das principais salas VIP do aeroporto, com funcionamento 24 horas e estrutura completa.

Aqui você encontra:

Buffet com comidas e bebidas

Espaços confortáveis para descanso

Ambiente climatizado

Wi-Fi e área de trabalho

👉 É a opção mais tradicional e confiável para quem quer conforto antes do voo.

Advantage Vip Lounge

Advantage Vip Lounge Web Address: Aeroporto, Belo Horizonte – MG, 33500-000, Brazil

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Outra sala VIP forte no Terminal 1, também com acesso via Priority Pass.

Destaques:

Funcionamento 24h (Priority Pass)

Bebidas alcoólicas incluídas

Espaços para trabalho e reuniões

Possibilidade de chuveiro (alguns serviços podem ser pagos) (Priority Pass)

👉 Excelente alternativa quando a AMBAAR está cheia.

⚡ Diferencial: Fast Track + Lounge

Advantage VIP Lounge + Fast Track

Esse é um dos acessos mais valiosos do aeroporto.

Funciona das 4h às 22h (Priority Pass)

Inclui acesso prioritário no raio-X (segurança)

Lounge completo + área de descanso

Limite de permanência de até 3 horas (Priority Pass)

👉 Em horários de pico, isso pode economizar MUITO tempo — e vale mais do que muitas salas VIP.

💆 Experiência premium além do lounge

Bluma Spa

Um diferencial raro no Brasil: o Priority Pass também dá acesso a serviços de bem-estar.

👉 Em vez de lounge, você pode trocar sua visita por um momento de relaxamento.

😴 Descanso real antes do voo

SIESTA BOX CONFINS

SIESTA BOX CONFINS Web Address: ROD LMG-800 KM, 7,9 – AEROPORTO, Confins – MG, 33500-900, Brazil Phone: +5531982337075

Uma das experiências mais interessantes do Priority Pass.

Cabines privativas para descanso

Funcionamento 24h (Priority Pass)

Ideal para conexões longas ou voos de madrugada

👉 É praticamente um mini-hotel dentro do aeroporto.

Terminal 2

No terminal 2 apenas uma sala, AMBAAR LOUNGE, aceita LK E PP.

🧠 Estratégia Viagem Black: como usar melhor em Confins

Se você quer extrair o máximo valor do Priority Pass em Confins, a estratégia muda tudo:

⏱️ Pouco tempo → use o Fast Track + Lounge

🍽️ Espera longa → escolha AMBAAR ou Advantage

😴 Conexão cansativa → vá de Siesta Box

🧘 Quer relaxar → use o Bluma Spa

📊 Conclusão: Confins é um dos melhores aeroportos do Brasil para Priority Pass

Poucos aeroportos no país oferecem um ecossistema tão completo quanto Confins:

3 salas VIP no Terminal 1

Fast track incluso

Spa disponível

Cabines para descanso

Na prática, isso transforma completamente a experiência de viagem — principalmente para quem sabe usar os acessos de forma estratégica.

Se você tem um cartão Black com Priority Pass, Confins é um dos poucos lugares onde dá para extrair valor real de verdade.

Tags: Priority Pass Confins, salas VIP Confins, AMBAAR Lounge, Advantage Lounge, Siesta Box, Bluma Spa, viagem premium, aeroportos Brasil