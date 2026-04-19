Priority Pass em Confins; todos os acessos premium no Terminal 1 e 2 que você pode usar
Por MRNews
Priority Pass em Confins: todos os acessos premium no Terminal 1 que você pode usar
Se você vai embarcar pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (Confins) e tem Priority Pass, a boa notícia é que o terminal oferece uma experiência completa — que vai muito além de “apenas” sala VIP.
No Terminal 1, você encontra desde lounges completos até spa, fast track e até cabines para descanso. E entender como usar cada um deles pode elevar (muito) o nível da sua viagem.
🛋️ Salas VIP completas (core do Priority Pass)
AMBAAR Lounge – Sala VIP Confins Doméstico I
AMBAAR Lounge – Sala VIP Confins Doméstico I Address: LMG-800, 76 – Rodoviario, Confins – MG, 33500-000, Brazil
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Uma das principais salas VIP do aeroporto, com funcionamento 24 horas e estrutura completa.
Aqui você encontra:
- Buffet com comidas e bebidas
- Espaços confortáveis para descanso
- Ambiente climatizado
- Wi-Fi e área de trabalho
👉 É a opção mais tradicional e confiável para quem quer conforto antes do voo.
Advantage Vip Lounge
Advantage Vip Lounge Web Address: Aeroporto, Belo Horizonte – MG, 33500-000, Brazil
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Outra sala VIP forte no Terminal 1, também com acesso via Priority Pass.
Destaques:
- Funcionamento 24h (Priority Pass)
- Bebidas alcoólicas incluídas
- Espaços para trabalho e reuniões
- Possibilidade de chuveiro (alguns serviços podem ser pagos) (Priority Pass)
👉 Excelente alternativa quando a AMBAAR está cheia.
⚡ Diferencial: Fast Track + Lounge
Advantage VIP Lounge + Fast Track
Esse é um dos acessos mais valiosos do aeroporto.
- Funciona das 4h às 22h (Priority Pass)
- Inclui acesso prioritário no raio-X (segurança)
- Lounge completo + área de descanso
- Limite de permanência de até 3 horas (Priority Pass)
👉 Em horários de pico, isso pode economizar MUITO tempo — e vale mais do que muitas salas VIP.
💆 Experiência premium além do lounge
Bluma Spa
Um diferencial raro no Brasil: o Priority Pass também dá acesso a serviços de bem-estar.
👉 Em vez de lounge, você pode trocar sua visita por um momento de relaxamento.
😴 Descanso real antes do voo
SIESTA BOX CONFINS
SIESTA BOX CONFINS Web Address: ROD LMG-800 KM, 7,9 – AEROPORTO, Confins – MG, 33500-900, Brazil Phone: +5531982337075
Uma das experiências mais interessantes do Priority Pass.
- Cabines privativas para descanso
- Funcionamento 24h (Priority Pass)
- Ideal para conexões longas ou voos de madrugada
👉 É praticamente um mini-hotel dentro do aeroporto.
Terminal 2
No terminal 2 apenas uma sala, AMBAAR LOUNGE, aceita LK E PP.
🧠 Estratégia Viagem Black: como usar melhor em Confins
Se você quer extrair o máximo valor do Priority Pass em Confins, a estratégia muda tudo:
- ⏱️ Pouco tempo → use o Fast Track + Lounge
- 🍽️ Espera longa → escolha AMBAAR ou Advantage
- 😴 Conexão cansativa → vá de Siesta Box
- 🧘 Quer relaxar → use o Bluma Spa
📊 Conclusão: Confins é um dos melhores aeroportos do Brasil para Priority Pass
Poucos aeroportos no país oferecem um ecossistema tão completo quanto Confins:
- 3 salas VIP no Terminal 1
- Fast track incluso
- Spa disponível
- Cabines para descanso
Na prática, isso transforma completamente a experiência de viagem — principalmente para quem sabe usar os acessos de forma estratégica.
Se você tem um cartão Black com Priority Pass, Confins é um dos poucos lugares onde dá para extrair valor real de verdade.
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