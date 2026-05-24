SES qualifica monitoramento da atenção especializada e fortalece acesso da população aos serviços de saúde — Governo da Paraíba

Com o objetivo de tornar mais eficiente o acesso da população aos serviços especializados de saúde, a Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES-PB), por meio da Gerência de Planejamento e Gestão (Geplag), está realizando nesta terça (19) e quarta-feira (20), no auditório do Hotel Aram, em João Pessoa, a Oficina de Qualificação do Monitoramento da Programação da Atenção Especializada em Saúde (PAES) da 6ª Região de Saúde. A iniciativa reúne gestores municipais, técnicos de regulação, processamento e faturamento para fortalecer o monitoramento das ações pactuadas entre os municípios e qualificar o uso das informações nos sistemas oficiais do SUS.

A oficina busca aprimorar o acompanhamento da programação da atenção especializada, integrando planejamento, processamento, faturamento e análise de dados para apoiar a tomada de decisão na saúde pública. Entre os principais objetivos estão a compreensão do fluxo da atenção especializada, o fortalecimento do financiamento da assistência e a qualificação dos registros da produção ambulatorial e hospitalar nos sistemas do SUS.

De acordo com a subgerente de Programação da Assistência da Geplag, Analuce Dantas, a qualificação dessas informações impacta diretamente no acesso da população aos serviços de saúde. “Quando o monitoramento é feito de forma correta, a gente consegue entender para onde o usuário está sendo encaminhado, quais municípios estão realizando os atendimentos pactuados e quais não estão. Isso permite distribuir os recursos de forma mais justa e melhorar o acesso da população aos serviços especializados”, explicou.

Ela destacou ainda que muitas dificuldades enfrentadas pelos usuários estão relacionadas justamente à fragilidade das informações registradas nos sistemas oficiais. “Às vezes o município informa que realiza determinado procedimento, mas não possui estrutura para executar aquele serviço. Com o monitoramento qualificado, conseguimos identificar essas situações e direcionar melhor os recursos para os locais que realmente atendem a população”, reforçou.

A assessora técnica do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba (Cosems-PB), Anna Katarina Galiza, ressaltou a importância da atuação conjunta entre estado e municípios no fortalecimento da assistência especializada. “O Cosems representa os 223 municípios da Paraíba e participa desse processo observando as fragilidades e potencialidades de cada território, sempre pensando em fortalecer a política municipalista e garantir que a população seja beneficiada”, afirmou.

A oficina também conta com o acompanhamento técnico do Ministério da Saúde. Para a técnica do Serviço de Articulação Interfederativa e Participativa da Superintendência do Ministério da Saúde na Paraíba, Cláudia Veras, a presença das três esferas de gestão fortalece a condução do SUS no território. “Quando Ministério da Saúde, estado e municípios trabalham juntos, o diálogo se torna mais rápido e eficiente. Isso fortalece o planejamento, o monitoramento e melhora o acompanhamento das ações de saúde para a população”, destacou.

A programação da oficina inclui exposições dialogadas, painéis de monitoramento, análise da produção ambulatorial e hospitalar, atividades em grupo e debates sobre os principais desafios da atenção especializada na Paraíba.