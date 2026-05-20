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Cabo Gilberto diz que Vorcaro tinha “conduta ilibada” e minimiza áudio de Flávio Bolsonaro

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reprodução/Metropoles

O deputado Cabo Gilberto (PL), líder da oposição na Câmara dos Deputados, minimizou nesta terça-feira (19) o desgaste provocado pelas conversas vazadas entre o senador Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, atualmente preso em investigações sobre fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e corrupção.

Nos áudios divulgados, Flávio pede apoio financeiro a Vorcaro para a produção de um filme sobre a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Questionado sobre a relação entre o senador e o empresário, Cabo Gilberto afirmou que, até o momento, não há qualquer ilegalidade comprovada envolvendo o parlamentar do PL. Segundo ele, Vorcaro era visto como alguém de “conduta ilibada” antes das investigações virem à tona.

“Todos os meios de comunicação receberam patrocínio de forma legal. Automaticamente, tudo o que ele deixou claro é em relação ao filme. Se acontecer algo fora do filme, aí sim será uma surpresa para a liderança da oposição”, declarou.

Cabo Gilberto diz que assunto é “página virada”

O paraibano também classificou o episódio como “página virada”. “Tudo o que tiver em relação a Flávio Bolsonaro e ao banqueiro do Banco Master com relação ao filme está explicado. Se tiver algo fora disso, aí sim será surpresa para mim”, acrescentou.

O caso ganhou repercussão após a divulgação dos diálogos entre Flávio e Vorcaro, em meio às investigações que atingem o ex-banqueiro. A oposição, no entanto, tenta afastar qualquer associação política mais ampla entre integrantes do bolsonarismo e os fatos apurados pela Polícia Federal.

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