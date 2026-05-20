Cartões XP em 2026, do XP One, Legacy ao Visa Infinite Privilege, veja qual combina com seu patrimônio

Por MRNews



A XP Investimentos ampliou fortemente sua atuação no segmento de cartões premium e hoje possui uma das linhas mais completas do mercado brasileiro. Atualmente, a instituição oferece diferentes opções dentro do ecossistema Visa Infinite, atendendo desde investidores iniciantes até clientes do segmento Private Banking.

Entre os principais produtos estão o Cartão XP One, o Cartão XP VISA Infinite, o Cartão XP Legacy e o exclusivo XP Visa Infinite Privilege.

O grande diferencial da linha está na combinação entre investimentos, salas VIP, pontuação agressiva, Investback e benefícios premium voltados para viagens e experiências exclusivas.

Como funcionam os segmentos da XP?

A XP divide seus clientes conforme o patrimônio investido na plataforma. Cada segmento libera benefícios específicos, atendimento diferenciado e acesso a determinados cartões.

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Tabela dos segmentos XP

Segmento XP Patrimônio Investido Cartão Principal Sala VIP Principais Benefícios Digital Até R$ 100 mil XP Visa One 2 acessos/ano mediante gasto Conta internacional gratuita, especialistas sob demanda Exclusive A partir de R$ 100 mil XP Visa Infinite 4 acessos/ano mediante gasto Assessoria, mesa de seguros e suporte em crédito Signature A partir de R$ 300 mil XP Visa Infinite 4 acessos/ano Assessoria 360°, mesa de operações e spread diferenciado Unique A partir de R$ 3 milhões XP Legacy ou Privilege Acesso ilimitado Wealth Planning, banker CFP® e eventos exclusivos

O Cartão XP One é o cartão mais acessível da linha. Ele exige apenas R$ 5 mil investidos na XP e já entrega benefícios que superam muitos cartões tradicionais do mercado.

Principais benefícios do XP One

Benefício Detalhes Investimento mínimo R$ 5 mil Anuidade Gratuita Sala VIP 2 acessos anuais Pontuação máxima Até 1,8 ponto por dólar Investback máximo Até 1,1% Benefícios Visa Infinite

Como funciona o Turbo Benefícios do XP One?

O XP One possui uma modalidade chamada Turbo Benefícios.

Acúmulo padrão

Até 1% de Investback

OU

OU 1,6 ponto por dólar

Acúmulo turbinado

Ao receber salário na XP ou movimentar mais de R$ 7.500 na conta digital:

Até 1,1% de Investback

OU

OU 1,8 ponto por dólar

Mesmo sendo o cartão de entrada da XP, ele já oferece acessos a salas VIP e benefícios Visa Infinite.

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O Cartão XP Infinite é considerado por muitos o melhor equilíbrio entre benefícios e exigência patrimonial.

Ele exige a partir de R$ 50 mil investidos e entrega vantagens mais robustas em viagens e pontuação.

Benefícios do XP Infinite

Benefício Detalhes Investimento mínimo R$ 50 mil Anuidade Gratuita Sala VIP 4 acessos anuais Pontuação máxima Até 3 pontos por dólar Investback máximo Até 1,5% Benefícios Visa Infinite

Turbo Benefícios do XP Infinite

Acúmulo padrão

1% de Investback

OU

OU 2,2 pontos por dólar

Com portabilidade de salário

Até 1,5% de Investback

OU

OU Até 3 pontos por dólar

Com pagamentos acima de R$ 7,5 mil

Até 1,2% de Investback

OU

OU Até 2,5 pontos por dólar

O XP Infinite acaba sendo extremamente competitivo para clientes intermediários que viajam algumas vezes ao ano e desejam acumular pontos sem pagar anuidade.

O Cartão XP Legacy representa o segmento premium avançado da XP.

Voltado para clientes com pelo menos R$ 1 milhão investido, ele aposta em benefícios de luxo e viagens internacionais.

Benefícios do XP Legacy

Benefício Detalhes Investimento mínimo R$ 1 milhão Material Metal Sala VIP Ilimitada Acompanhantes Até 12 por ano Concierge Forbes Travel Guide Pontuação internacional Até 10 pontos por dólar Investback internacional Até 5,5%

Anuidade do XP Legacy

Condição Benefício Patrimônio acima de R$ 3 milhões Isenção total Gastos acima de R$ 40 mil/mês Isenção total Gastos acima de R$ 20 mil/mês 50% de desconto

A anuidade padrão é de R$ 350 por mês.

O cartão também oferece:

Fast Pass em GRU e Galeão

Concierge premium

Cartão de metal

Benefícios Visa Infinite

Atendimento diferenciado

O XP Visa Infinite Privilege é atualmente o cartão mais exclusivo da XP.

O produto é voltado para clientes Private Banking com patrimônio acima de R$ 30 milhões.

Principais benefícios do Privilege

Benefício Detalhes Patrimônio mínimo Acima de R$ 30 milhões Pontuação nacional 5 pontos por dólar Pontuação internacional 11 pontos por dólar Sala VIP Ilimitada Convidados Até 20 por ano Concierge Premium personalizado Benefício especial Helicóptero para aeroporto

O que torna o Privilege tão exclusivo?

O cartão oferece benefícios extremamente raros no mercado brasileiro:

Transfer anual de helicóptero para o aeroporto

Acesso ilimitado ao DragonPass

Sala Visa Privilege em Guarulhos

Concierge premium de luxo

Atendimento Private Banking

Além disso, o cartão possui anuidade de R$ 18 mil por ano.

Cartão Patrimônio exigido Sala VIP Pontuação máxima Anuidade XP One R$ 5 mil 2 acessos/ano Até 1,8 pts/USD Grátis XP Infinite R$ 50 mil 4 acessos/ano Até 3 pts/USD Grátis XP Legacy R$ 1 milhão Ilimitada Até 10 pts/USD R$ 4.200/ano XP Visa Infinite Privilege Acima de R$ 30 milhões Ilimitada + 20 convidados 11 pts/USD R$ 18 mil/ano

A escolha depende diretamente do patrimônio investido, perfil de gastos e frequência de viagens.

XP One

Ideal para:

Clientes iniciantes

Quem quer Visa Infinite sem anuidade

XP Infinite

Ideal para:

Investidores intermediários

Melhor custo-benefício da linha

XP Legacy

Ideal para:

Clientes de alta renda

Viajantes frequentes

Usuários focados em salas VIP e pontos

XP Visa Infinite Privilege

Ideal para:

Ultra alta renda

Clientes Private Banking

Usuários que valorizam exclusividade absoluta

⚠️ Disclaimer

As informações deste artigo possuem caráter exclusivamente informativo e podem sofrer alterações sem aviso prévio por parte da XP Investimentos, da Visa ou de parceiros relacionados.

Benefícios, pontuações, acessos a salas VIP, regras de elegibilidade, Investback e políticas de anuidade podem mudar a qualquer momento.

Antes de solicitar qualquer produto financeiro, confirme todas as condições diretamente nos canais oficiais da instituição.

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