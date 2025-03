Leo Bezerra entrega óculos para alunos da Escola Dom Marcelo Carvalheira e destaca política inclusiva na educação municipal

O prefeito em exercício Leo Bezerra fez a entrega, nesta sexta-feira (7), de 109 óculos de grau para alunos da Escola Dom Marcelo Carvalheira, em Paratibe – a 6ª unidade beneficiada com essa ação da Prefeitura de João Pessoa, que já tem mais 75 prontas para serem contempladas. Durante solenidade, o gestor destacou o cuidado da Prefeitura para proporcionar o aprendizado das crianças em sala de aula, em mais uma política inclusiva e educação humanizada.

“A gente quer cuidar cada vez mais do filho de vocês, a gente quer que a escola seja mais acolhedora do que nunca, porque a gente sabe que o tesouro de vocês está aqui nesses corredores, seja brincando, seja estudando, mas também se tratando da vista, o que é um motivo de muito orgulho para eu poder entregar cada óculos”, afirmou Leo Bezerra durante solenidade.

Política educacional – O prefeito em exercício lembrou que a Prefeitura já está reconstruindo todas as unidades de ensino, levando tecnologia, inovação e conforto, mais o incentivo aos projetos educacionais e a inclusão de crianças autistas e com alguma deficiência. Os óculos, portanto, segundo Leo, entram como mais um cuidado, complementando uma política que eleva a qualidade do ensino.

Essa ação funciona numa parceria das secretarias de Educação e Cultura (Sedec), com a de Saúde, que vai até as unidades de ensino para fazer a consulta nos alunos, além do Instituto de Pesquisa e Promoção do Desenvolvimento da Sustentabilidade (IPPEDS). A secretaria de Educação do Município, América Castro, projetou a entrega de mais 377 novos óculos na próxima semana, com mais duas escolas sendo beneficiadas.

“O aluno mesmo escolhe os óculos, não é nenhum professor, não é o diretor, não é o instituto, que eu agradeço pela parceria. É o aluno que prova, que tem um numa ação digna e organizada. O exame também é feito na escola para que o pai fique despreocupado. E, hoje, é o grande dia – é o dia que as crianças vão poder ver as letras sem serem embaçadas”, celebrou a secretária América Castro.

Escola inclusiva e humana – Priscila Raiane, 10 anos, é portadora do espectro autista e uma das beneficiadas com a ação – ela recebeu das mãos do prefeito em exercício os óculos que vão fazer a estudante enxergar uma nova perspectiva. A sua mãe, Renata Raquel, comemorou e agradeceu o cuidado da Prefeitura de João Pessoa, citando a escola inclusiva e humanizada.

“Muito gratificante. Eu agradeço muito, eu adorei, porque é muito dificultoso para mim – uma mãe sozinha – com ela e outros três. Minha filha autista, que estava precisando e eu não estou em condições de comprar. Graças a Deus que ela tem essa escola e pode receber esses óculos”, afirmou a mãe da estudante.