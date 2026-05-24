Prefeitura promove formação para conselheiros e fortalece atuação intersetorial em João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), realizou mais uma edição do CapacitaSUAS-JP, voltado à qualificação dos profissionais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) que atuam nos Conselhos de Direitos de João Pessoa. A formação aconteceu, nesta terça-feira (19), na Casa dos Conselhos, no bairro de Jaguaribe, reunindo profissionais que atuam diretamente na garantia de direitos da população.

Durante o encontro, foram abordados temas fundamentais para o fortalecimento da rede socioassistencial, como serviços de proteção, programas e benefícios, tipificação nacional dos serviços e os processos de inscrição e acompanhamento de entidades nos conselhos.

A secretária de Direitos Humanos e Cidadania e presidente do Conselho Municipal da Assistência Social (CMAS), Benicleide Silvestre, ressaltou o papel da iniciativa na integração entre os conselhos e no fortalecimento do trabalho coletivo. “A reunião de interconselhos traz esse entrosamento entre os profissionais e tratar da capacitação das pessoas é tratar desse trabalho intersetorial. Cada conselho tem sua especificidade, tem o seu público assistido, mas é importante que os nossos profissionais estejam juntos nesse processo de garantia, de monitoramento, de fiscalização e de orientação com as instituições”, pontuou.

Ela também enfatizou a importância do setor de controle social, responsável pela articulação da atividade, como elo entre o poder público e a sociedade civil. “O controle social tem esse papel importante em fazer essa mediação entre governo e sociedade civil, que juntos atendem ao mesmo público. E hoje nós escolhemos realizar esse momento na Casa dos Conselhos, justamente para fortalecer esse sentimento de pertencimento e união entre os profissionais”, complementou Benicleide Silvestre.

A capacitação foi conduzida pela coordenadora do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Cristiane Cabral, que reforçou a necessidade da formação contínua para qualificar a atuação dos conselheiros. “O alinhamento de informações e o fortalecimento do conhecimento técnico são essenciais para garantir a efetivação dos direitos e o bom funcionamento da rede de proteção. Compreendendo essa rede como os serviços, programas, projetos e benefícios, ofertados por parte do município, mas também a participação da organização da sociedade civil na execução dessa política”, falou.

A secretária executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI/JP), Vera Lúcia de Lima, destacou a importância da capacitação para o aprimoramento do trabalho. “A capacitação foi muito produtiva, gostei muito do tema, porque isso nos esclareceu muita coisa, que a gente tinha um pouco de dúvidas, do SUAS, do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Tudo o que foi falado foi muito produtivo para nós que fazemos parte do Conselho”, afirmou.

A ação integra a estratégia da gestão municipal de investir na qualificação permanente dos profissionais, fortalecendo o trabalho em rede e promovendo uma atuação mais eficiente na garantia dos direitos da população.