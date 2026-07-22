Investimentos em Divulgação rendem Menção Honrosa à Paraíba com prêmio Arara Azul — Governo da Paraíba

A Paraíba brilhou, nessa segunda-feira (13), ao receber uma Menção Honrosa no prestigiado Prêmio Arara Azul, organizado pela Azul Linhas Aéreas e Azul Viagens. O evento, sediado na capital paulista, premiou agências, parceiros e destinos que mais impulsionaram vendas e divulgaram destinos turísticos pelo Brasil.

O reconhecimento veio pelo esforço do Governo da Paraíba em fomentar o turismo, com ênfase na promoção turística e em incentivos que expandiram a malha aérea estadual e atraíram mais visitantes.

Daniel Bicudo, da Azul Linhas Aéreas, elogiou o desempenho paraibano durante os últimos três anos. “A Paraíba é um parceiro essencial no nosso crescimento com a Azul Viagens. Estamos impressionados com os resultados e o compromisso deles em promover voos e pacotes irresistíveis”, afirmou.

Ferdinando Lucena, presidente da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), também vibrou com a conquista. “O Prêmio Arara Azul é a cereja do bolo em um esforço contínuo de captação de voos, infraestrutura, promoção e divulgação dos nossos destinos. Ele consolida o papel da Setde e da PBTur no turismo e na economia da Paraíba, além de fortalecer laços com a Azul”, reforçou.



A secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, Marianne Góes, também celebrou o prêmio. “Essa menção reflete uma aliança vitoriosa entre o trade turístico e a gestão estadual, que entregou números expressivos para todos os envolvidos”, disse ela, destacando o potencial de mais conquistas à frente.

