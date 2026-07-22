Leo Bezerra projeta entrega da USF Cidade Maravilhosa para início de maio, e Prefeitura avança para acabar com as zonas descobertas na Capital

No início do mês de maio, a Prefeitura de João Pessoa entregará a Unidade de Saúde da Família do Futuro Cidade Maravilhosa, no bairro de Gramame. A previsão é do prefeito Leo Bezerra, que inspecionou o andamento das obras do equipamento — o nono construído do zero pela gestão municipal com o objetivo de eliminar áreas descobertas de serviços básicos em toda a cidade —, beneficiando uma população estimada em 100 mil pessoas.

Ao todo, oito USFs já foram entregues, sendo cinco na região sul, área que registrou o maior crescimento populacional e residencial de João Pessoa. Foram contemplados os bairros Colinas do Sul, Mumbaba, Planalto da Boa Esperança, Novo Geisel e Paratibe. Também receberam unidades os bairros Colibris, Jardim Cidade Universitária e Portal do Sol. Após a entrega da unidade Cidade Maravilhosa, ainda na Região Sul, restará apenas a conclusão de mais uma USF, no bairro dos Bancários.

“Acabando com mais uma zona descoberta em João Pessoa, aqui na Cidade Maravilhosa, beneficiando moradores que antes precisavam se deslocar para outros bairros e percorrer distâncias para ter um atendimento. Aqui eles terão toda a assistência, com quatro equipes de Saúde da Família, explicou o prefeito Leo Bezerra.

A USF do Futuro Cidade Maravilhosa está na fase final de acabamento e terá ambientes climatizados, incluindo a sala de espera. Vai oferecer atendimento com médicos especialistas e uma recepção separada da geral, direcionando os pacientes diretamente aos consultórios odontológicos ou médicos. Conta também com sala de vacinação, sala de coleta e diversos outros serviços complementares. O investimento é de R$ 2,5 milhões para a construção do prédio.

“Com dentista, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, equipe multiassistencial, então nós teremos nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, todos aqui nesta unidade, para fornecer atendimento a uma zona que era descoberta. Ou seja, uma zona que não tinha cobertura da assistência básica, da Atenção Básica. Então, é mais um passo que nós estamos dando, que o prefeito Leo Bezerra está dando, para atingir novamente o 100% de cobertura que é um sonho da gestão municipal, para que todos os pessoenses tenham a saúde próxima de casa”, afirmou o secretário Municipal de Saúde, Luis Ferreira.