Prefeito interino de Cabedelo que assume após Edvaldo Neto ser afastado diz que está “surpreso”

Edvaldo Neto ao lado de José Pereira. (Divulgação / Redes sociais)

O presidente da Câmara de Cabedelo, José Pereira (Avante), que deve assumir a prefeitura de forma interina, disse que está “surpreso” com a operação que afastou o prefeito Edvaldo Neto (Avante). Afastamento ocorreu nesta terça-feira (14) após uma operação da Polícia Federal que investiga desvios de recursos e ligação entre a prefeitura e facções criminosas.

“Estou surpreso como vocês, né? Todos estão, a cidade inteira está. E nós estamos aqui, eu sempre digo, a Câmara Municipal de Cabedelo está trabalhando em prol da população de Cabedelo”, afirmou.

José Pereira, que é presidente da Câmara, assume o comando do executivo municipal interinamente, conforme determina a lei. Ele disse esperar que “as coisas andem corretamente” e que Edvaldo Neto “vai fazer a sua defesa com certeza”.

O afastamento de Edvaldo Neto não está relacionado às eleições de domingo (12). O novo prefeito interino comentou sobre um projeto para aumentar o rigor na contratação de servidores, que será discutido na sessão da Câmara Municipal desta terça-feira (14).

“É um projeto que o prefeito está mandando para que a Câmara e a prefeitura tomem providências para que todas aquelas pessoas que foram admitidas na cidade tenham suas certidões, trabalhem limpas”, explicou.

Em nota divulgada, a defesa do prefeito de Cabedelo, Edvaldo Neto, esclarece que a medida é “de natureza provisória” e “que não implica qualquer juízo definitivo de culpa”. A nota também reforça que “o prefeito jamais manteve qualquer vínculo ou relação com facção criminosa, sendo tal imputação absolutamente inverídica e incompatível com sua trajetória pública”.

Operação Cítrico

Ao todo, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão na Operação Cítrico, contra 13 alvos. Um dos endereços foi um apartamento do prefeito Edvaldo Neto, localizado em Intermares. A Polícia Federal ainda não detalhou material apreendido.

Além do prefeito, são alvos da operação:

Edvaldo Manoel de Lima Neto Josenilda Batista dos Santos Vitor Hugo Peixoto Castelliano Luciano Junior da Silva Aldecir Monteiro da Silva Rougger Xavier Guerra Junior Diego Carvalho Martins Rita Bernadeth Moura Medeiros Claudio Fernandes de Lima Monteiro Cynthia Denize Silva Cordeiro Tanison da Silva Santos Genilton Martins de Brito Manuella Trevizan da Silva

Segundo a investigação, um consórcio entre políticos da alta cúpula do município, empresários e integrantes da facção “Tropa do Amigão”, braço do “Comando Vermelho”, pode ter movimentado até R$ 270 milhões em contratos fraudulentos.