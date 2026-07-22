Prefeito interino de Cabedelo que assume após Edvaldo Neto ser afastado diz que está “surpreso”
O presidente da Câmara de Cabedelo, José Pereira (Avante), que deve assumir a prefeitura de forma interina, disse que está “surpreso” com a operação que afastou o prefeito Edvaldo Neto (Avante). Afastamento ocorreu nesta terça-feira (14) após uma operação da Polícia Federal que investiga desvios de recursos e ligação entre a prefeitura e facções criminosas.
“Estou surpreso como vocês, né? Todos estão, a cidade inteira está. E nós estamos aqui, eu sempre digo, a Câmara Municipal de Cabedelo está trabalhando em prol da população de Cabedelo”, afirmou.
José Pereira, que é presidente da Câmara, assume o comando do executivo municipal interinamente, conforme determina a lei. Ele disse esperar que “as coisas andem corretamente” e que Edvaldo Neto “vai fazer a sua defesa com certeza”.
O afastamento de Edvaldo Neto não está relacionado às eleições de domingo (12). O novo prefeito interino comentou sobre um projeto para aumentar o rigor na contratação de servidores, que será discutido na sessão da Câmara Municipal desta terça-feira (14).
“É um projeto que o prefeito está mandando para que a Câmara e a prefeitura tomem providências para que todas aquelas pessoas que foram admitidas na cidade tenham suas certidões, trabalhem limpas”, explicou.
Em nota divulgada, a defesa do prefeito de Cabedelo, Edvaldo Neto, esclarece que a medida é “de natureza provisória” e “que não implica qualquer juízo definitivo de culpa”. A nota também reforça que “o prefeito jamais manteve qualquer vínculo ou relação com facção criminosa, sendo tal imputação absolutamente inverídica e incompatível com sua trajetória pública”.
Operação Cítrico
Ao todo, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão na Operação Cítrico, contra 13 alvos. Um dos endereços foi um apartamento do prefeito Edvaldo Neto, localizado em Intermares. A Polícia Federal ainda não detalhou material apreendido.
Além do prefeito, são alvos da operação:
- Edvaldo Manoel de Lima Neto
- Josenilda Batista dos Santos
- Vitor Hugo Peixoto Castelliano
- Luciano Junior da Silva
- Aldecir Monteiro da Silva
- Rougger Xavier Guerra Junior
- Diego Carvalho Martins
- Rita Bernadeth Moura Medeiros
- Claudio Fernandes de Lima Monteiro
- Cynthia Denize Silva Cordeiro
- Tanison da Silva Santos
- Genilton Martins de Brito
- Manuella Trevizan da Silva
Segundo a investigação, um consórcio entre políticos da alta cúpula do município, empresários e integrantes da facção “Tropa do Amigão”, braço do “Comando Vermelho”, pode ter movimentado até R$ 270 milhões em contratos fraudulentos.