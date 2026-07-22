IFRN E PREFEITURA DE CURRAIS NOVOS REALIZAM PRIMEIRA DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA DE SISTEMA INOVADOR DE FREQUÊNCIA ESCOLAR COM RECONHECIMENTO FACIAL

Projeto “SmartEduc” utiliza IoT e marca avanço na modernização da gestão educacional da rede municipal

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus Currais Novos e a Prefeitura Municipal de Currais Novos deram um passo decisivo rumo à inovação na educação pública ao realizarem, nesta terça-feira (14), a primeira demonstração prática do sistema “SmartEduc”. A solução tecnológica utiliza reconhecimento facial aliado à Internet das Coisas (IoT) para o registro automatizado da frequência escolar.

A iniciativa é fruto de um convênio inédito entre as instituições e vem sendo desenvolvida no âmbito do laboratório LAICA, com o objetivo de modernizar a gestão educacional e ampliar a aplicação do conhecimento científico em benefício da rede municipal de ensino.

De acordo com o prefeito Lucas Galvão, o projeto nasceu a partir de uma demanda da Secretaria Municipal de Educação e passa a integrar o Programa de Inovação da Educação Municipal, consolidando uma parceria estratégica entre academia e gestão pública.

“O SmartEduc representa um novo capítulo na educação de Currais Novos. Estamos investindo em tecnologia e inovação para garantir mais qualidade na gestão escolar. Essa parceria com o IFRN demonstra que, quando unimos conhecimento científico e compromisso público, conseguimos construir soluções que impactam diretamente a vida dos nossos estudantes e fortalecem o futuro da nossa cidade”, destacou Lucas.

A demonstração realizada hoje contou com a presença do prefeito Lucas Galvão e do secretário municipal de educação, Jorian Santos, que acompanharam, em tempo real, o funcionamento do sistema. A apresentação foi conduzida pelo coordenador do projeto, professor Andouglas Silva, que detalhou as funcionalidades da tecnologia e suas aplicações no cotidiano escolar

Além da coordenação, a equipe de desenvolvimento do “SmartEduc” é formada pelos professores Danilo Cortez e Keylly Eyglys, além do analista de design Claygrégori Salustiano, todos vinculados ao IFRN. A apresentação desta terça-feira marca a primeira validação prática do sistema em ambiente real, evidenciando seu potencial para transformar a rotina das escolas públicas.

O convênio entre o IFRN e a Prefeitura de Currais Novos representa um marco para o Ecossistema Local de Inovação, Vale do Seridó, abrindo caminho para novas iniciativas que integrem tecnologia e desenvolvimento social. A expectativa é que o “SmartEduc” se consolide como referência para outras redes de ensino, reforçando o compromisso com uma educação pública mais eficiente, moderna e alinhada às necessidades da comunidade.