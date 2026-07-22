Presidente da Câmara de Cabedelo assume Prefeitura interinamente após Edvaldo Neto ser afastado

Edvaldo Neto ao lado de José Pereira. (Divulgação / Redes sociais)

Com o afastamento de Edvaldo Neto (Avante), por conta da Operação Cítrico, Cabedelo tem um novo prefeito interino. Trata-se de José Pereira, que estava na presidência da Câmara Municipal. O novo prefeito é aliado de Edvaldo Neto e também é filiado ao Avante.

Isso acontece porque o vice-prefeito eleito no último domingo, Evilásio Cavalcanti, ainda não foi diplomado, o que impossibilita a posse.

José Pereira era vice-presidente da Câmara de Cabedelo e assumiu a presidência assim que Edvaldo Neto precisou sair para assumir a Prefeitura de forma interina.

O que chama atenção é que, como Edvaldo Neto estava de forma interina na Prefeitura, José Pereira também ocupava a presidência da Câmara de forma interina. Dessa forma, tanto o poder Executivo quanto o Legislativo de Cabedelo passam a ter novos gestores interinos até que o novo imbróglio seja resolvido.

José Pereira está no terceiro mandato de vereador. Ele foi eleito em 2012, 2020 e 2024. Em 2016, tento a reeleição, mas acabou ficando na suplência.

Com a saída de José Pereira, para assumir a Prefeitura, Wagner do Solanense (PV), 2º vice-presidente da Câmara Municipal, deve assumir a presdiência do Legislativo de forma interina.

Texto: Gabriel Abdon