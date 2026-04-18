Veja quem são os alvos da operação que afastou o prefeito de Cabedelo do cargo

Viatura da Polícia Federal durante ação da Operação Cítrico. (Zuila David / TV Cabo Branco)

A manhã desta terça-feira (14) começou bastante movimentada em Cabedelo, com a deflagração da Operação Cítrico. Com a ação conjunta da Polícia Federal, Gaeco e CGU, a Justiça acabou afastando o prefeito de Cabedelo, Edvaldo Neto (Avante), do cargo. No entanto, o mandatário não era o único alvo da operação.

A operação apura uma suposta atuação de organização criminosa em fraudes em licitações, desvio de recursos, lavagem de dinheiro e até um possível financiamento a uma facção criminosa.

Entre os alvos da operação está o ex-prefeito Vitor Hugo, aliado de Edvaldo Neto, que ocupa a secretaria de Turismo de João Pessoa.

Um outro secretário municipal da capital, Rougger Guerra, que comanda a Gestão Governamental, também está na lista de alvos da Operação Cítrico.

Pessoas ligadas a Edvaldo Neto e que passaram pela gestão municipal também estão entre os investigados. É o caso Cynthia Denize Silva Cordeiro, sogra de Edvaldo, e que foi secretária de Políticas Públicas para Mulheres; e de Diego Carvalho Martins, que chegou a comandar o Procon na cidade, que é cunhado do prefeito afastado.

Tanison da Silva Santos, que era assessor técnico da secretaria de Cultura, já tinha sido alvo de uma investigação contra o tráfico de drogas. Ele foi exonerado por Edvaldo assim que a operação foi deflagrada, e agora volta a ser investigado pela Polícia Federal.

A atual secretária de Administração de Cabedelo, Josenilda Batista dos Santos, também compõe a lista. Ao todo, 21 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados a 13 alvos.

Veja a relação de investigados na Operação Cítrico

Edvaldo Manoel de Lima Neto

Josenilda Batista dos Santos

Vitor Hugo Peixoto Castelliano

Luciano Junior da Silva

Aldecir Monteiro da Silva

Rougger Xavier Guerra Junior

Diego Carvalho Martins

Rita Bernadeth Moura Medeiros

Claudio Fernandes de Lima Monteiro

Cynthia Denize Silva Cordeiro

Tanison da Silva Santos

Genilton Martins de Brito

Manuella Trevizan da Silva

As defesas dos investigados ainda não foram procuradas pelo Blog.

Defesa de Edvaldo Neto se manifesta por nota oficial

A defesa do Prefeito de Cabedelo, Edvaldo Neto, vem a público esclarecer que recebe com serenidade a decisão que determinou seu afastamento cautelar, medida de natureza provisória que não implica qualquer juízo definitivo de culpa.

Reafirma-se a absoluta tranquilidade quanto à apuração dos fatos, certo de que, no curso regular do processo e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, todas as circunstâncias serão devidamente esclarecidas.

O Prefeito jamais manteve qualquer vínculo ou relação com facção criminosa, sendo tal imputação absolutamente inverídica e incompatível com sua trajetória pública.

Cumpre destacar, inclusive, que na data de ontem (13), foi encaminhado ao Poder Legislativo Municipal projeto de lei de caráter “antifacção”, que visa proibir a contratação, pela Administração Pública, de pessoas que respondam a processos ou inquéritos relacionados ao tráfico de drogas e à organização criminosa, iniciativa que reforça, de modo inequívoco, o seu compromisso com a legalidade, a probidade administrativa e o enfrentamento firme à criminalidade.

A defesa confia plenamente nas instituições e no restabelecimento da verdade, convicta de que a inocência do gestor será reconhecida ao final.

Prefeito foi afastado dois dias depois de ser eleito

Edvaldo Neto ocupa a prefeitura de Cabedelo, de forma interina, desde que André Coutinho foi cassado, justamente por suposto envolvimento com facções criminosas durante a sua campanha. No último domingo, ele foi eleito de forma definitiva em eleição suplementar.

Com o afastamento, antes da diplomação e posse definitiva, o presidente da Câmara Municipal, José Pereira (Avante), assume a prefeitura de forma interina.

Texto: Gabriel Abdon