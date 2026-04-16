João Pessoa já registrou 19% a mais de chuvas do que média histórica de abril e segue sob dois alertas

Estamos apenas no 13º dia do mês de abril e João Pessoa já registrou 280,8 milímetros (mm) de chuva. O número representa 19% a mais que a média histórica para todo o mês, que é de 235,7mm. Os dados são da Estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). E a previsão é de mais chuvas na Capital. O Inmet renovou, até as 23h59 desta terça-feira (14), dois alertas de chuvas intensas. A previsão é de precipitação entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, ventos intensos (60 a 100 km/h), o que pode provocar risco de alagamentos e descargas elétricas.

Diante dos alertas laranja e amarelo, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de João Pessoa (Compdec-JP), que funciona 24h, redobra a atenção e mantém suas equipes de plantão para atender eventuais urgências decorrentes das fortes chuvas. A população tem à disposição os números 98831-6885 (WhatsApp) e o 199, além do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ para acionar o serviço.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves, apesar do mês de abril já ter ultrapassado a média histórica, nenhum desastre em relação à chuva foi registrado, o que ressalta o trabalho preventivo que a Compdec-JP realiza durante todo o ano, inclusive em parceria com outras secretarias, como Infraestrutura (Seinfra) e a Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur).

“Estamos há 1.929 dias sem o registro de desastre grave provocado por eventos naturais em João Pessoa. Isso comprova e reforça o trabalho preventivo que a Defesa Civil realiza na cidade, em conjunto com outras secretarias municipais, principalmente nas áreas consideradas de risco, resguardando o cidadão”, destacou Kelson Chaves.

As orientações da Compdec-JP é que as pessoas evitem em dias de chuvas intensas atravessar trechos alagados, usar eletroeletrônicos ao relento e ficar embaixo de árvores ou próximo a ribanceiras.

Avisos e alertas – Se o morador de João Pessoa quiser receber avisos ou alertas sobre o tempo em nossa cidade, envie uma mensagem de texto (SMS), contendo o CEP de sua rua, para o número 40199. Com isso, você será informado todas as vezes que alguma mudança mais severa no clima esteja para atingir nossa cidade.

Dados de chuva em João Pessoa:

Média histórica para abril: 235,7mm;

Acumulado entre 01.04.26 a 13.04.26 (até as 12h): 280,8mm

Dias sem desastres: 1.929 dias